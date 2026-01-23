¡Amor a primera vista! Juninho revela el motivo de su llegada a los Pumas

Los Pumas buscan recuperar el futbol acompañado de goles y para ello han firmado a Juninho, exjugador del Flamengo, en busca de terminar con la sequía de los últimos torneos. El brasileño ha hablado sobre su llegada al club asegurando que no lo pensó dos veces para decir sí.

“Ya había oído hablar del Club, recibí propuestas de otros clubes del país. Pero cuando recibí la propuesta de Pumas, no lo pensé y simplemente dije que quería venir, que sé que es un gran club. Y es una gran ciudad, y estoy muy feliz de representarlo”, resaltó en entrevista con el club.

Juninho l IMAGO7

El delantero resaltó sus inicios asegurando que fue un esfuerzo para lograr a estar en el profesionalismo: “Soy un jugador más, como tantos hay en el mundo, que sufrió al inicio, y veo que, gracias a Dios, logré superar esa etapa y convertirme en un jugador profesional.”

Mientras tanto, aseguró que le gusta la cultura mexicana y tiene un objeto muy en concreto: “Son culturas diferentes pasé por muchos países diferentes. Cada país tiene su cultura y aprendo cada día..Quiero aprender la cultura mexicana, quiero aprender español.

Pumas l IMAGO7

¿Cómo llega a los Pumas?

Juninho llega procedente del Flamengo tras haber estado apenas un año, en los cuales gano seis títulos, incluidos el Brasileirao 2025 y la Copa Libertadores de este mismo año. Además de que alcanzó ser parte de la plantilla que disputó la reciente Copa Intercontinental.

Sin embargo, su cuota goleadora no fue tan elevada, pues en todo el año disputó un total de 32 partidos, en los cuales apenas registró cuatro goles y solamente tuvo 876 minutos de actividad y con ello su salida no tuvo cierta presión.

Su mejor momento en lo que lleva de carrera fue en el Qarabag, equipo en el que registró 41 anotaciones y 16 asistencias en 81 duelos. En dicho club, su promedio fue de una contribución de gol cada 92 minutos. Cabe resaltar que además de jugar como centro delantero, Juninho también puede desarrollarse como extremo por ambas bandas.

Pumas l IMAGO7

Estreno goleador

El delantero brasileño ilusionó al conjunto auriazul con un gol de cabeza al minuto 75 durante el empate ante León dentro de la Jornada 3 para estrenarse como goleador en la liga MX empieza a tomar titeo a un futbol mexicano diferente.