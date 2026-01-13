"El momento más duro que he vivido": Exdirectivo de Gallos Blancos recuerda tragedia en el Corregidora

Están por cumplirse cuatro años de la tragedia en el Estadio Corregidora. En aquella ocasión, las aficiones de Gallos Blancos de Querétaro y Atlas se enfrascaron en una pelea que escaló a niveles incontenibles, lo que provocó que la afición invadiera el campo para refugiarse.

Ese incidente marcó un antes y un después, en la Liga MX. La implementación del Fan ID y la prohibición a las barras visitantes fueron dos de las medidas que se implementaron tras lo ocurrido. Mientras que a nivel del conjunto queretano, la liga vetó por cinco años a la entonces directiva: Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde y Greg Taylor.

A un año de que cumplan su sanción, Solares recordó lo ocurrido y lo calificó como "el momento más duro" que le ha tocado enfrentar en su vida profesional. En entrevista con TUDN, el exdirectivo de los Emplumados relató cómo fue para él lo ocurrido esa tarde del 5 de marzo en el inmueble del cimatario.

Las dos aficiones, de Gallos y de Atlas, se vieron involucradas en ese incidente | IMAGO 7

¿Qué dijo Solares sobre la Tragedia en el Estadio Corregidora?

El Solares reconoció que, en parte, lo ocurrido fue culpa de la directiva de ese momento. "No puedo pretender no asumir la responsabilidad que me corresponde o que me correspondió en ese momento. Entonces yo creo que fue una sanción correcta".

"Creo que la federación en ese momento y la Liga MX en conjunto actuaron como siempre lo hemos pedido desde el lado de aficionado, que es actuar de forma pronta, expedita, dieron resultados y yo creo que fue una sanción correcta", declaró el exdirectivo de los Gallos Blancos, quien reconoció que ahora ve cosas que se pudieron hacer diferentes.

"Lo he pensado mucho, ese momento me marcó profesionalmente; es el momento más duro que he vivido profesionalmente hablando y, teniendo en cuenta que se cumplió con lo que en ese momento los reglamentos establecían, no fue suficiente", y señaló que limitar la venta de entradas, pues ese factor perjudicó por la cantidad de gente que llegó de Jalisco y Guanajuato.

Fue un 5 de marzo de 2022 que la violencia escaló a niveles inimaginables | IMAGO 7

De igual forma consideró que pudieron haber tenido más elementos de seguridad, no solo con la cantidad que exige el reglamento, pues era un partido que se sabía que conllevaba cierto riesgo. "Y con ese tipo de cosas. ¿Era fácil de verlo?, yo creo que no, pero hoy en día, con la experiencia que tuve, créeme que sí actuaría distinto", añadió.

¿Mejoró la Liga MX a partir de lo ocurrido en el Gallos Blancos vs Atlas?

Respecto a las mejoras que tuvo la Liga MX a partir de ese 5 de marzo, Solares consideró que es complicado, ya que en general México vive en un constante ambiente de violencia. "Se ha tratado de contener, se ha ido conteniendo.Yo la realidad es que creo que se han hecho cosas muy importantes para que esto no escale".