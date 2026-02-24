El Adana Demirspor ha descendido de la segunda división del futbol turco a falta de 11 jornadas para el final, debido a graves problemas financieros. Ha sido sancionado en múltiples ocasiones, se le han prohibido fichajes, se le han restado puntos varias veces, y la última penalización asciende a ¡-60 puntos!.

Con solo tres puntos obtenidos de otros tantos empates, además de 24 puntos, el Adana está condenado al desastre por la debacle financiera y los problemas deportivos en cuanto a resultados que tampoco vislumbra hacer frente a la sanción.

Tras ser penalizado en varias ocasiones con la resta de puntos debido a enormes dificultades financieras, el club turco Adana Demirspor ya ha descendido a tercera división y está a puerta de hacerlo nusvamente ante una losa pesada en Turquía.

Adana Demirspor l X:AdsKulubu

¿Segundo descenso consecutivo?

Este es el segundo descenso consecutivo para el club del que Sheriff Ndiaye llegó al Estrella Roja en el verano de 2023. Ahora se encuentra con un increíble saldo negativo de -57 puntos y con complicaciones para reveritr este puntaje.

A principios de febrero, el club anunció a través de un comunicado en su cuenta de X un cambio de propiedad, volviendo a ser gestionado por sus aficionados. Esta decisión se produjo tras un escándalo de apuestas deportivas en Turquía, en el que estuvo implicado y fue arrestado el presidente del club, Murat Sančak.

Equipo turco l X:AdsKulubu

El Adana hizo historia hace solo tres años

Resulta difícil creer en una caída tan libre, considerando que el Adana Demirspor aún militaba en la primera división la temporada pasada. Su campaña 2022/2023 fue extraordinaria, finalizando en el cuarto puesto de la Superliga y obteniendo el billete para las eliminatorias de la Liga Conferencia.

Sin embargo, la aventura europea duró poco, siendo eliminados en la tercera ronda por el Genk en la tanda de penaltis. Tras ese revés, el club tuvo dificultades para sanear sus cuentas y se endeudó considerablemente hasta el punto de descender.

Adana l X:AdsKulubu