Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Una tragedia doble sacudió a Brasil tras la muerte de la influencer Karla Thaynnara Nogueira, quien falleció en un accidente de motocicleta y cuyo padre presuntamente se quitó la vida al enterarse de lo ocurrido.
De acuerdo con medios locales, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal informó que el accidente ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana del pasado martes en la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento.
Así ocurrió el accidente
Según los primeros reportes, la joven de 25 años conducía su motocicleta cuando chocó contra un automóvil. Tras el impacto cayó al asfalto y fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.
Elementos del Departamento de Bomberos Militares acudieron al lugar para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La tragedia continuó con su padre
Los reportes señalan que el padre de la joven, un policía militar retirado, circulaba a poca distancia detrás de ella cuando ocurrió el accidente.
Al llegar al lugar del percance presenció parte de la escena. Tras confirmarse el fallecimiento de su hija, el hombre utilizó un arma que portaba para quitarse la vida, hecho que conmocionó a los presentes.
Despiden a Karla Thaynnara
Correio Braziliense informó que Karla deja una hija. El miércoles se realizó un funeral en honor a Karla y José, donde el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Sandro Avelar, calificó lo sucedido como: “una gran tragedia”.
¿Quién era Karla Thaynnara?
Karla Thaynnara Nogueira era una influencer brasileña de 25 años que había logrado reunir más de 60 mil seguidores en Instagram.
En sus redes sociales compartía contenido sobre su vida fitness, su pasión por las motocicletas y momentos junto a su hija de 7 años, quien aparecía con frecuencia en sus publicaciones. Su última publicación fue el 21 de febrero, donde compartió un video entrenando en el gimnasio.