Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El Atalanta golea a la Juventus y avanza en la Copa Italia

Atalanta derrotó a la Juventus en la Copa de Italia | X.@ Atalanta_BC
Emiliano Arias Pacheco 18:56 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las cebras no pudieron romper la zona defensiva del cuadro de La Dea

El Atalanta se impuso de manera contundente a la Juventus por 3-0, asegurando su clasificación para las semifinales de la Copa Italia y cobrándose revancha de la final perdida en 2024.

Atalanta vs Juventus Copa de Italia | X: @ juventusfc

Dos años después de aquella dolorosa derrota, el equipo de Bérgamo, conocido como la 'Dea', saldó cuentas pendientes. Era su primer enfrentamiento en el torneo copero desde entonces, y los dirigidos por Raffaele Palladino no dejaron pasar la oportunidad de resarcirse. Lo hicieron con una goleada sobre la 'Juve' de Luciano Spalletti, que apenas había sufrido dos derrotas desde la llegada del técnico en noviembre de 2025.

El partido también tuvo un sabor a revancha particular contra el neerlandés Teun Koopmeiners, cuya marcha a Turín fue vista como una traición por la afición local.

Un triunfo incontestable

Pocos equipos habían logrado desarticular a la nueva Juventus con la autoridad que mostró el Atalanta. El dominio comenzó a gestarse con un penalti señalado tras la intervención del VAR. Una mano clara de Bremer, que pasó de héroe por su doblete en la Serie A a villano en pocos días, abrió el marcador.

Juventus en la Copa de Italia | X: @juventusfc

Gianluca Scamacca no perdonó desde los once metros a la media hora de juego, poniendo el 1-0 y encarrilando la eliminatoria. A pesar de algunos intentos aislados de la Juventus, con un activo Conceição que incluso estrelló un balón en el larguero, el equipo turinés no encontró la forma de reaccionar.

Sentencia en la segunda mitad

La falta de acierto de la 'Vecchia Signora' le costó caro. El Atalanta liquidó el encuentro en la recta final con dos goles que siguieron un patrón similar. En el minuto 77, una recuperación de De Roon en campo contrario originó un rápido contraataque. Bellanova asistió desde la banda para que Sulemana, llegando al segundo palo, marcara el 2-0.

Equipo de Atalanta | AP

Apenas ocho minutos más tarde, en el 85, la historia se repitió. Esta vez, fue Bernasconi quien robó el balón, iniciando otra transición letal. Krstović manejó los tiempos y cedió para que Pasalic fusilara a Perin, sellando el 3-0 y desatando la euforia en Bérgamo.

Con esta victoria, el Atalanta se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Bolonia y Lazio. Mientras tanto, el equipo de Palladino continúa su escalada en la Serie A, acercándose a los puestos europeos que actualmente ocupa una Juventus en cuarta posición. En la otra llave de la Copa Italia, el Inter de Milán espera al ganador del Nápoles-Como 1907.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
19:45 ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
19:18 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
19:14 "Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
19:12 ¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
19:08 Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
19:03 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
18:54 Estos autos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex: lista de vehículos exentos
18:44 ¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos
18:41 RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio
18:25 Obed Vargas quiere que su fichaje con el Atlético de Madrid lo 'acerque al Mundial'
Tendencia
1
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
2
Futbol América participará en cuadrangular internacional con Palmeiras y Corinthians
3
Futbol ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
4
Futbol Estadio Banorte se transforma rumbo al Mundial: fachada renovada, proyecto Tanque Tormenta y obras a marchas forzadas
Te recomendamos
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Futbol
05/02/2026
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Futbol
05/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Christian Horner en el garage de Red Bull durante un Gran Premio de Fórmula 1 | RED BULL
Fórmula 1
05/02/2026
"Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
NFL
05/02/2026
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
Futbol
05/02/2026
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
NFL
05/02/2026
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl