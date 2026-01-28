Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
El Metropolitano se viste de blanco previo al Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt de Champions League

El estadio de Atlético de Madrid amaneció con nieve
Rafael Trujillo 09:03 - 28 enero 2026
El equipo noruego se sentirá como en casa en las bajas temperaturas de Madrid

Una estampa invernal sorprendió a Madrid esta mañana y apunta a ser factor clave para los duelos de Champions League. A unas cuantas horas del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Bodo/Glimt, el césped del estadio Metropolitano amaneció cubierto por una fina capa de nieve, producto de las bajas temperaturas en la capital española.

A pesar de la imagen, fuentes del club aseguran que el partido no corre ningún riesgo de suspensión. Se espera que el terreno de juego esté en perfectas condiciones para la hora del inicio del partido. Sin embargo, quizá esta temperatura será una ventaja para el equipo noruego, quienes están acostumbrados a este tipo de clima.

El estadio metropolitano amaneció nevado

Una noche de frío

El Atlético de Madrid se juega su clasificación directa a los Octavos de Final de la máxima competición continental. Aunque ya tiene asegurado un puesto entre los 24 mejores, los dirigidos por Diego Simeone necesitan una victoria y una combinación de resultados favorables en otros campos para evitar la ronda previa. Por su parte, el Bodo/Glimt llega a Madrid con la necesidad de puntuar para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la ronda de Playoffs.

Se espera que el partido se juegue en una temperatura entre los 7 y 5 grados centígrados, aunque no se esperan más precipitaciones. Ante esto, parece que el partido no tendrá complicaciones y el terreno de juego estará listo para el partido.

El equipo colchonero confía en que, a pesar de las bajas temperaturas, pueda mantener su racha invicta en casa. Los colchoneros acumulan trece victorias consecutivas ante su público, una racha que se extiende por cinco meses y que incluye diez triunfos en LaLiga y tres en la Champions.

Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid

Quieren clasificar a Octavos

El Atlético no es el único equipo que quiere acceder directo a los Octavos de Final. Hasta siete conjuntos más llegan a la última jornada con 13 puntos. Los rojiblancos, que ocupan la duodécima posición provisional, necesitan superar al menos a cuatro de los equipos que le preceden en la tabla para meterse en el top 8.

Atlético de Madrid busca seguir avanzando
