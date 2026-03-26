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Futbol

Joan Laporta, presidente del Barcelona, elige a Johan Cruyff como el mejor jugador de todos los tiempos

Johan Cruyff, Hugo Sotil y Johan Neeskens en el Barcelona | AFP
Emiliano Arias Pacheco 09:01 - 26 marzo 2026
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El directivo catalán comentó que respeta a jugadores como Messi, Maradona y Pelé, pero para él, el neerlandés era especial

El eterno debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos nunca terminará, menos con la diferencia entre las nuevas y las viejas generaciones. Quien ahora dio de qué hablar por dicha controversia fue Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien señaló a Johan Cruyff como el más grande futbolista de la historia.

En entrevista para Esports3, el directivo señaló que la figura futbolística más significativa de su vida fue el inventor del futbol total, pues Cruyff no fue un jugador más, sino que uno que conquistó desde La Rambla hasta el Camp Nou. El neerlandés terminó por ser un símbolo absoluto del balompié blaugrana, marcando a toda una generación.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ganó las pasadas elecciones | AP

"Elogiamos mucho al Johan entrenador porque fue una revolución, pero el Johan jugador para los que lo vimos, para mí ha sido el mejor jugador de la historia. Con todos los respetos por figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho o Leo Messi, Johan lo reunió todo. Y además tenía liderazgo", comenzó Laporta.

El directivo catalán siguió en la misma tónica sobre 'El Holandés Volador', al cual catalogó como alguien sumamente capaz y determinado. "Siempre que tengo un dilema pienso en lo que haría Johan. Va bien hacer ese ejercicio porque él era valiente y determinado con las cosas que se tenían que hacer. Siempre es bueno saber qué decidiría él. Ser valiente ayuda a tomar decisiones. Es una persona que nos ha marcado tanto".

Pelé y Johan Cruyff en la llegada del neerlandés al Cosmos | AP

¿Qué más dijo Joan Laporta sobre Johan Cruyff?

Johan Cruyff llegó a Barcelona en 1973, después de ganar todo con el Ajax. El mediocampista conquistó a todos en Barcelona no solo por su juego adelantado a su época, sino también por su forma de ser y vestir. Al más puro estilo de John, Paul, George y Ringo, el ídolo neerlandés tocó óperas en el Camp Nou.

"A los de mi generación nos llegó Johan cuando teníamos 10 años. Llegó con su mujer, con esos cabellos a lo Beatle, con camisas y pantalón acampanado. Eran frescos y modernos. Anhelaba la libertad, era modernidad y a mí, que tenía 10 años, me marcó", agregó.

Johan Cruyff, en su etapa como directivo de Chivas | MEXSPORT

Además, Laporta mencionó que la llega de Cruyff al Barcelona fue de impacto inmediato, con el recuerdo de una goleada en un Clásico. "Él llegó y el Barça hizo un 0-5 en el Bernabéu, se ganó LaLiga y cuando salía al campo lo pasabas bien. Era indomable y divertido. Como entrenador también. Siempre tomaba las decisiones más valientes".

Johan Cruyff, la gloria del balompié tulipán

Pocos son capaces de hacer lo que hizo un tipo como Johan Cruyff, pues el neerlandés cambió para siempre la manera de jugar y percibir el futbol. La estrella de la Naranja Mecánica dominó a sus anchas el futbol setentero, con rebeldía, audacia y liderazgo. 

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