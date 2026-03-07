Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Xolos vs Santos de la Jornada 10 del Clausura 2026?

La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se cerrará con un duelo entre dos equipos que han quedado a deber en el torneo. Xolos de Tijuana recibirá a Santos Laguna en el Estadio Caliente, en un partido donde ambos clubes buscarán sumar puntos para mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Liguilla.

El conjunto dirigido por Sebastián 'Loco' Abreu atraviesa un momento complicado en el campeonato. Los fronterizos no ganan desde la Jornada 2, cuando lograron una victoria como visitantes ante Querétaro, por lo que ahora intentarán aprovechar su localía para reencontrarse con el triunfo.

Xolos de Tijuana en la Jornada 9 del Clausura 2026 ante Atlas | IMAGO7

Además, Xolos todavía no conoce la victoria en el Estadio Caliente en lo que va del torneo, situación que ha generado presión en el equipo. En la pasada jornada doble, el club de Tijuana cayó ante Atlas en el Estadio Jalisco, resultado que aumentó la urgencia de sumar tres puntos frente a su afición.

El paso de Santos Laguna

Por su parte, Santos Laguna vive un panorama aún más complicado, ya que llega al encuentro sin conocer la victoria en el Clausura 2026. Los laguneros registran dos empates y siete derrotas, números que los mantienen en el fondo de la tabla.

Santos Laguna ante Cruz Azul en la Jornada 9 del Clausura 2026 | IMAGO7

En sus dos partidos más recientes, el equipo de Torreón empató 2-2 con Querétaro y perdió 2-1 ante Cruz Azul, resultados que reflejan el difícil momento que atraviesa la institución. A pesar de ello, el plantel buscará cambiar la dinámica y sumar su primer triunfo del torneo en la frontera.

¿Cuándo y dónde ver Xolos vs Santos de la Jornada 10 del Clausura 2026?

Lugar: Estadio Caliente

Fecha: 8 de marzo de 2026

Hora: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

Canal: FOX y FOX ONE