Logrand Entertainment Group concluye con éxito ‘Operación Sonrisa’

Logrand Entertainment Group, un líder en la industria del entretenimiento y comprometido con el bienestar social, ha completado de manera exitosa su campaña "Operación Sonrisa". Esta iniciativa, que tuvo lugar durante el mes de diciembre, resultó en la recolección y distribución de un impresionante total de 4,967 juguetes a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en diferentes localidades de México.

Un esfuerzo colectivo por la alegría

El éxito de "Operación Sonrisa" fue el resultado del trabajo en conjunto de los colaboradores de Logrand Entertainment Group y sus centros de entretenimiento en todo el país. La campaña fue diseñada con el propósito de llevar un mensaje de alegría y esperanza a miles de hogares durante la temporada navideña.

"En Logrand Entertainment Group, nuestro compromiso con las comunidades donde operamos es un pilar fundamental de nuestra estrategia de responsabilidad social. ‘Operación Sonrisa’ es una clara manifestación de nuestro deseo de contribuir a un futuro mejor y de generar momentos de felicidad a quienes más lo necesitan”, afirmó Sergio Saide, Director General de Logrand Entertainment Group.

La respuesta de los colaboradores fue abrumadora, y los esfuerzos de cada uno se tradujeron en sonrisas y alegría para muchos niños. "Ver la participación de nuestros colaboradores, y saber que cada juguete donado ilumina la vida de un niño, es nuestra mayor recompensa", agregó Saide. La campaña no solo benefició a los niños de diversas comunidades, sino que también subrayó el impacto positivo que pueden tener las empresas en la sociedad.

Aliados en la generosidad

La campaña "Operación Sonrisa" se llevó a cabo en colaboración con varias asociaciones e instituciones, como Scouts México en Nuevo León, DIF Jalisco, y Casa Cuna La Paz, entre otras. Estos aliados jugaron un papel crucial al actuar como puentes para distribuir la alegría a niños que más lo necesitan.