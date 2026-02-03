Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Logrand Entertainment Group concluye con éxito ‘Operación Sonrisa’

‘Operación Sonrisa’ fue un éxito
Mauricio Díaz Valdivia 00:05 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Niños y niñas de muchas partes de México recibieron un juguete

Logrand Entertainment Group, un líder en la industria del entretenimiento y comprometido con el bienestar social, ha completado de manera exitosa su campaña "Operación Sonrisa". Esta iniciativa, que tuvo lugar durante el mes de diciembre, resultó en la recolección y distribución de un impresionante total de 4,967 juguetes a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en diferentes localidades de México.

Un esfuerzo colectivo por la alegría

El éxito de "Operación Sonrisa" fue el resultado del trabajo en conjunto de los colaboradores de Logrand Entertainment Group y sus centros de entretenimiento en todo el país. La campaña fue diseñada con el propósito de llevar un mensaje de alegría y esperanza a miles de hogares durante la temporada navideña.

"En Logrand Entertainment Group, nuestro compromiso con las comunidades donde operamos es un pilar fundamental de nuestra estrategia de responsabilidad social. ‘Operación Sonrisa’ es una clara manifestación de nuestro deseo de contribuir a un futuro mejor y de generar momentos de felicidad a quienes más lo necesitan”, afirmó Sergio Saide, Director General de Logrand Entertainment Group.

La respuesta de los colaboradores fue abrumadora, y los esfuerzos de cada uno se tradujeron en sonrisas y alegría para muchos niños. "Ver la participación de nuestros colaboradores, y saber que cada juguete donado ilumina la vida de un niño, es nuestra mayor recompensa", agregó Saide. La campaña no solo benefició a los niños de diversas comunidades, sino que también subrayó el impacto positivo que pueden tener las empresas en la sociedad.

Aliados en la generosidad

La campaña "Operación Sonrisa" se llevó a cabo en colaboración con varias asociaciones e instituciones, como Scouts México en Nuevo León, DIF Jalisco, y Casa Cuna La Paz, entre otras. Estos aliados jugaron un papel crucial al actuar como puentes para distribuir la alegría a niños que más lo necesitan.

Con esta involucración activa, Logrand Entertainment Group reafirma su compromiso social y demuestra que el entretenimiento y la responsabilidad social pueden coexistir para generar un impacto relevante en las comunidades donde opera. La campaña no solo proporcionó juguetes, sino que también creó recuerdos que resonarán en la vida de los beneficiarios, fortaleciendo el tejido social en estas festividades.

Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis