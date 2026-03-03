Newcastle vs Manchester United: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 29 de la Premier League?

Newcastle recibirá a Manchester United en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 29 de la Premier League de la Temporada 2025-26. Será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos, con los Red Devils en medio de una racha invicta importane bajo el mando de Michael Carrick y las Urracas con un paso más irregular.

Así marchan Newcastle y Manchester United

Los Pupilos de Eddie Howe tienen dos derrotas y tres victorias en sus últimos cinco compromisos. En liga, los 'Magpies' cayeron recientemente ante Everton (2-3) y frente a Manchester City (2-1). Sin embargo, en Champions League eliminaron en Playoffs a Qarabag FK con una contundente goleada a domicilio 1-6 en la ida y con un apretado 3-2 en casa en la vuelta. También avanzaron en la FA Cup tras vencer a Aston Villa (1-3).

Sesko en celebración de gol con Manchester United | AP

Por su parte, Manchester United ya solo tiene su energía puesta en la Premier League, en la cual no han perdido desde la salida de Ruben Amorim. Luego del empate ante West Ham en la Jornada 26, los Red Devils vencieron a Everton (0-1) como visitantes y a Crystal Palace (2-1) como locales. Con ello ya son siete juegos sin derrota, con seis triunfos y la igualada ante los Hammers.

En la tabla de posiciones, el Newcastle ocupa el lugar 13 con 36 puntos, mientras que el Manchester United se ubica tercero con 51 unidades, lo que hace de este encuentro una oportunidad crucial para ambos equipos. Para los de Michael Carrick, este compromiso representa la oportunidad de afianzarse en zona de clasificación a Champions League, por delante de rivales como Aston Villa, Liverpool y Chelsea.

Jacob Murphy celebra con Newcastle en la Premier League | AP

¿Qué ausencias tendrá cada equipo en el partido de Premier League?

Newcastle United afronta este partido con importantes bajas en su plantilla. Bruno Guimaraes, pieza fundamental en el centro del campo, se encuentra lesionado, lo que supone un duro golpe para las aspiraciones locales. También están fuera por lesión Emil Krafth, Lewis Miley, Valentino Livramento y Fabian Schaer, mientras que Nick Woltemade es duda por enfermedad.

Por parte del United, Michael Carrick no podrá contar con Matthijs de Ligt, Mason Mount y Patrick Dorgu por lesión. Además, hay dudas sobre la participación de Lisandro Martínez, mientras que Harry Maguire y Luke Shaw podrían perderse el encuentro por enfermedad. Sandro Tonali se perfila como el jugador clave para los locales, mientras que Casemiro será fundamental en el esquema visitante.

Casemiro y Bruno Fernandes disputando un balón en el duelo Manchester United vs Crystal Palace I AP

En el último duelo entre ambos equipos, disputado el 26 de diciembre de 2025, Manchester United se impuso por 1-0 en Old Trafford por la Premier League, con un solitario gol de Patrick Dorgu. Este resultado rompió una racha de dos victorias consecutivas de los 'Magpies' sobre los 'Red Devils', quienes buscarán ahora conseguir un triunfo en St James' Park, donde no ganan desde 2020, cuando se impusieron 1-4 con Ole Gunnar Solskjaer como técnico.

¿Dónde y a qué hora ver el partido en México?

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 14:15 horas (tiempo del centro de México)

Sede: St. James Park

Transmisión: HBO Max, Fox One