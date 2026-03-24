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¡Otro primer lugar para el Rebaño! Así marcha la tabla de la Regla de Menores en el Clausura 2026

Chivas es el equipo que más ha aportado en la Regla de Menores | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:47 - 23 marzo 2026
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Los Rojiblancos no solamente han tenido un buen torneo jornada a jornada; Tigres es el peor de este listado

Ha sido un torneo atípico, y seguramente lo seguirá siendo, pues la Copa Mundial de la FIFA está a tan solo un par de meses de dar inicio y eso hace que el calendario de la Liga MX sea diferente.

Pero si hay algo que ha sido constante a lo largo del Clausura 2026 es la búsqueda del cumplimiento de una de las reglas que se han impuesto de un tiempo a la fecha: la regla de menores.

Hugo Camberos l IMAGO7

¿Quién lleva la delantera en ese rubro?

No es solo un primer lugar el que tiene Guadalajara en lo que va del torneo, pues han conseguido diez triunfos, lo cual los deja en lo más alto de la clasificación; el Rebaño Sagrado, también encabeza en primer lugar de esta lista.

Los Rojiblancos son uno de los equipos que ya no se deben preocupar por sumar minutos con sus jugadores menores, ya que actualmente se mantienen con 2558 al término de la Jornada 12 en la cual vencieron a Monterrey.

El segundo lugar es Puebla con un total de 2462 minutos que ha dado Albert Espigares a sus jugadores más jóvenes; en tercer puesto viene Mazatlán de Sergio Bueno con 2421. En cuarto peldaño viene Necaxa con 2310, mientras que el quinto es Pachuca con 1827.

Espigares ha hecho que Puebla cumpla con la regla de menores | MEXSPORT

Santos es sexto con 1622, en el séptimo está Atlético de San Luis con 1615, seguidos por Monterrey que suma 1514. Los Gallos Blancos de Querétaro suman 1460, pero aún tienen un juego pendiente ante Juárez; Atlas y Pumas son los dos últimos en la lista de los equipos que han cumplido con 1189 y 1181, respectivamente.

¿Quiénes no han cumplido?

Los Bravos de Juárez están muy cerca d la meta (1170), pues por el momento, y con su partido pendiente, tienen 1124; Tijuana cuenta con 1031, mientras que León tiene 1009. Otro de los líderes como Cruz Azul suma tan solo 937, muy pocos más que Toluca que cuenta con un total de 902.

Los dos últimos lugares son América, quiénes no viven un gran momento y tienen 881, además de Tigres, con una muy baja cuota de minutos de menores sumando únicamente 780.

André Jardine, Club América es uno de los entrenadores que menos minutos ha dado a menores | IMAGO7
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