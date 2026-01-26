PAOK acelera las negociaciones con Cruz Azul para fichar a Jorge Sánchez

El futuro de Jorge Sánchez podría dar un giro y cambiar de aires en las próximas y el lateral mexicano cada vez está cerca de Grecia con el PAOK Salónica.

De acuerdo con información de TUDN, las conversaciones entre Cruz Azul y el PAOK mostrado avances significativos, colocando al lateral mexicano muy cerca de un regreso al fútbol europeo.

PAOK lanzará oferta a la Máquina

A pesar de que Sánchez se ha consolidado como una pieza importante en el esquema de La Máquina, la directiva cementera se encuentra a la espera de una nueva oferta formal por parte del club griego. Se anticipa que esta propuesta llegue a las oficinas de La Noria en el transcurso de este día, buscando destrabar los últimos detalles contractuales.

Ilusión de volver a Europa

Aunque el defensa se siente cómodo y valorado en la institución celeste, el reporte indica que su ilusión por volver a Europa es el motor principal de este movimiento. Sánchez busca una segunda oportunidad en el Viejo Continente para demostrar su nivel en una liga competitiva y con vitrina internacional.

Sánchez podría salir de Cruz Azul

El factor tiempo es clave en esta operación. En Grecia, la ventana de transferencias finaliza el 1 de febrero, por lo que restan pocos días para que ambos clubes acuerden las cifras finales y se proceda con las pruebas médicas y la firma del contrato.

Objetivo: Mundial 2026

Este movimiento no solo responde a una ambición personal, sino también a una estrategia deportiva. Con la Copa del Mundo 2026 a solo cinco meses de distancia, Jorge Sánchez entiende que competir en el máximo nivel europeo podría ser el factor determinante para asegurar su lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana.