Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Por mañosos! MLS emite suspensión definitiva por involucramiento en apuestas a dos jugadores de la liga
Major League Soccer emitió un comunicado en el cual informa que suspende de manera definitoria a Derrick Jones y Yaw Yeboah por su implicación en apuestas que violan el reglamento de apuestas de la liga.
Socios de negocio de la MLS alertaron a la organización acerca de notificaciones de apuestas sospechosas por lo que en conjunto iniciaron una investigación. Desde octubre de 2025 se contrató a un bufete de abogados para esclarecer la situación y como parte de las mismas, la MLS puso a dos jugadores en pausa administrativa
El proceso de indagación arrojó que esos mismos dos jugadores habían participado en apuestas de manera extensiva, participando incluso en acciones que se dieron en los partidos de los equipos en los cuales militaban. Acciones como faltas y tarjetas amarillas fueron los principales temas de apuestas.
¿Cuál fue el partido en el que apostaron?
Tras revisar los resultados de la investigación, la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas de fútbol de forma extensiva, incluso en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025. En un caso, ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante un partido del 19 de octubre de 2024, la cual recibió.
Aún con todo lo descubierto, lo cierto es que no hay pruebas que afirmen que se pudieron dar casos de amaño de partidos para el cumplimiento de dichas predicciones. Aunque eso no quita que tanto Derrick Jones y Yaw Yeboah hayan compartido información sensible de Columbus Crew donde ambos militaban.
¿Qué equipos representaron ambos jugadores?
Tanto Yeboah como Jones representaron al Columbus Crew durante la temporada 2024 de la MLS. El segundo jugador mencionado portó varias playeras dentro de la liga estadounidense como lo fue la de Philadelphia Union. Nashville SC, Houston Dynamo FC y Charlotte FC.
Te puede interesar