Futbol Nacional

¡Regresa a casa! Álvaro Fidalgo firmará con un histórico de España tras salir de América

Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:49 - 31 enero 2026
El Maguito volverá a su natal España para firmar con el Real Betis Balompié, histórico club de LaLiga

El ciclo de uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del Club América ha llegado a su fin. Tras años de especulaciones, la salida de Álvaro Fidalgo de las Águilas es una realidad inminente. El mediocampista asturiano, pilar y capitán del equipo, no fue convocado para el duelo de este sábado ante Necaxa, presenciando la victoria azulcrema desde las gradas en lo que fue su última aparición en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Álvaro Fidalgo con América | MEXSPORT

FIDALGO AL BETIS

De acuerdo con información de TUDN, el "Maguito" ya tiene un acuerdo cerrado con el Real Betis Balompié. Aunque reportes indican que la Real Sociedad mantuvo un fuerte interés, el conjunto bético de Sevilla logró dar el paso definitivo para concretar su fichaje.

Fidalgo, multicampeón con América | IMAGO 7

Hasta el momento es la única información que hay respecto al traspaso de Fidalgo al Betis. Se espera que sea una compra definitiva por parte del club español, pero se desconoce el momto del traspaso y por cuanto tiempo firma el 'Maguito' con el club verdiblanco.

El mercado invernal en España cierra el lunes 2 de febrero, por lo que el anuncio oficial de su salida de América y su presentación con el Betis se espera en las próximas horas.

FIDALGO DEBUTARÁ EN LALIGA

Para Fidalgo, este movimiento significa la oportunidad de su vida en su país natal. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el mediocampista nunca tuvo la posibilidad de debutar en la Primera División de España, sumando únicamente minutos en la Copa del Rey con el conjunto merengue.

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

Tras cinco años en México, donde conquistó tres títulos de Liga MX y se naturalizó mexicano, Fidalgo regresa a Europa con la madurez necesaria para integrarse al esquema de Manuel Pellegrini en un club con la jerarquía y tradición del Betis con el sueño de también hacer una carrera exitosa en su país.

