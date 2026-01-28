Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Uriel Antuna se convertirá en jugador de Pumas, tras su paso por Tigres

David Torrijos Alcántara 12:32 - 28 enero 2026
Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que la negociación está a detalles de cerrarse

Pumas se mueve en el mercado e incorporará a un futbolista más en el ataque. Se trata de Uriel Antuna, pues RÉCORD pudo saber que el ‘Brujo’ será nuevo jugador del Club Universidad Nacional, a falta de detalles finales para cerrar el acuerdo.

Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

Efraín Juárez influyó fuertemente para que el movimiento se diera, ya que el técnico del conjunto auriazul buscaba un perfil como el de Antuna para fortalecer el ataque. Desde el torneo pasado, el ‘Brujo’ era del interés del estratega de Universidad Nacional, pero por temas de presupuesto no se concretó. 

¿Cómo es la negociación de Pumas por Antuna?

Fuentes cercanas a RÉCORD comentaron que el acuerdo está cerca y sería compra definitiva. En Tigres buscaban acomodar a Antuna y con el fuerte interés desde el Pedregal, lograron encontrarle lugar para que continúe su carrera en el futbol mexicano.

Pumas busca completar su línea ofensiva y Uriel Antuna parece ser la pieza que faltaba. Con Tigres, el atacante disputó 48 encuentros, en los que solo pudo anotar en una ocasión, además de ocho asistencias. 

Antuna festeja gol con Tigres | IMAGO7

La trayectoria de Antuna

Antuna ha pasado por equipos importantes, como LA Galaxy, Groningen, Chivas y Cruz Azul. Con la Máquina vivió su mejor momento y es donde registra sus mejores números: 28 goles y 14 asistencias en 111 encuentros. 

A falta de detalles para cerrar el acuerdo, Antuna se dirige hacia Cantera para ponerse bajo las órdenes de Efraín Juárez. El ‘Brujo’ aumentará su lista de equipos con otro de los clubes grandes del futbol mexicano. 

Uriel Antuna en Tigres | IMAGO7
