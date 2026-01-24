Joe Montana y John Candy: el frío en las venas del mariscal de campo

Super Bowl XXIII. Menos de tres minutos en el reloj y los San Francisco 49ers abajo por tres puntos. Los Cincinnati Bengals tuvieron una actuación magnífica en la defensa, pero se enfrentaron al único y original Capitán Regreso, el hombre encargado de convertir una situación caliente y llena de incertidumbre, en una completa bocanada de aire polar con su calma y tenacidad.

Joe Montana tuvo un gran partido, pero la historia que se llevó todos los reflectores fue la anécdota sobre John Candy, comediante estadounidense. En la última serie ofensiva del partido, varios jugadores de los gambusinos se encontraban con los nervios de punta, por no decir espantados.

Sin embargo, fue el mismo Joe Montan que, con unos nervios de acero, se encargó de espantar cualquier fantasma con una simple frase. "¡Oigan! ¡Ahí está John Candy!", comentó el mariscal de campo, miembro del Salón de la Fama, mientras señaló una de las tribunas del Joe Robbie Stadium.

La acción relajó por completo a receptores y a linieros, quienes se encargaron de ayudar a 'Ice Joe' hasta las diagonales. Jerry Rice fue el encargado de anotar el touchdown de la victoria, después de una recepción de 13 yardas; además de 215 yardas y ser elegido como el Jugador Más Valioso del Super Bowl.

¿Cómo fue el partido de Joe Montana?

Pese a que su receptor tuvo un partido monumental, Joe Montana no se quedó atrás, por lo que la controversia salió a la luz. El mariscal de campo lanzó 23 pases completos y sumó más de 350 yardas, además de dos touchdowns.

El legado de Joe Montana

El miembro del Salón de la Fama tuvo una carrera para enmarcar, no sólo por sus grandes actuaciones, sino por su gran forma de leer el juego. Joe Montana se caracterizó por ser un témpano de hielo en los momentos más bravos, además de que siempre estuvo bien cobijado por muchos compañeros.

Entres sus logros más destacados se encuentran: 3× MVP del Super Bowl (XVI, XIX, XXIV), 2× MVP de la NFL (1989, 1990), 8× Pro Bowl, 3× First-team All-Pro, 2× Second-team All-Pro, Jugador Ofensivo del Año (1989), líder de la NFL en rating de pasador (1987 y 1989), miembro del NFL 1980s All-Decade Team y del Salón de la Fama (2000).

