Carolina Panthers vs Tampa Bay Bucaneers EN VIVO NFL Semana 18

A solo unas semanas de arrancar los Playoffs de la NFL, los equipo buscan acercarse a la parte de clasificación, sin embarajo, hay otros más que ya se despidieron de la temporada 25/26, pero que buscan cerrara de manera 'honorable' la temporada regular.

Las Panteras de Carolina llegan al duelo de la Semana 18 con una racha de (8-8) y con una pequeña esperanza de alistarse en postemporada, pues en caso de derrotar a Tampa, el equipo Bryce Young podría colarse entre los mejores de la NFL.

Por otro lado, Los Bucaneros de la bahía de Tampa reciben en el Raymond James Stadium el juego que es como una final para ambos, pues el equipo con racha de (7-9), aun puede soñar con playoffs siempre y cuando no dejen escapar la victoria esta noche.