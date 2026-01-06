Cowboys despiden al coordinador defensivo Matt Eberflus tras solo una temporada

Los Dallas Cowboys despidieron a su coordinador defensivo de primer año, Matt Eberflus, después de que permitieron la mayor cantidad de puntos e interceptaron la menor cantidad de pases en la historia de la franquicia, dijeron este martes dos fuente con conocimiento de la decisión a The Associated Press.

Es la segunda temporada consecutiva en la que Eberflus ha sido cesado. Fue despedido a mitad de temporada en 2024, su tercer año como entrenador en jefe de los Chicago Bears.

Eberflus llegó al final de la temporada en su regreso a Dallas, donde había sido asistente entre 2011 y 2017 antes de trasladarse a Indianápolis como coordinador defensivo. Pero el destino del exjugador de 55 años parecía decidido antes del último partido del domingo, una derrota por 34-17 ante los New York Giants que estableció un récord del club al ser el noveno partido en el que se permitían al menos 30 puntos.

Dos defensivos de Dallas realizan una tacleada | AP

La salida de Eberflus significa que los Cowboys tendrán su cuarto coordinador defensivo en cuatro temporadas, después de Dan Quinn en 2023, Mike Zimmer el año pasado y Eberflus. Los últimos cinco coordinadores defensivos de Dallas han sido exentrenadores principales de la NFL.

Los Cowboys (7-9-1) terminaron últimos en la NFL en defensa de anotaciones y defensa de pases y en el puesto 30 en general, desperdiciando una de las mejores temporadas del mariscal de campo Dak Prescott para la ofensiva número 2 de la liga.

Dallas concedió 500 puntos por primera vez en la historia del club, permitiendo 511 para un promedio de 30.1. El único promedio superior fue el de 30.8 puntos por partido que concedió el equipo de expansión de la franquicia, que no ganó en 1960.

La defensa de Dallas fue de las peores de la NFL | AP

Las seis intercepciones de la defensa se quedaron a una del mínimo anterior de la franquicia, y las 12 recuperaciones de balón fueron la segunda menor cantidad en la historia del club. Los Cowboys terminaron empatados en el puesto 29 de la NFL con un margen de pérdidas de balón de -9.

Eberflus pasó de la banca a la cabina de entrenador cuando quedaban tres partidos, pero los resultados no cambiaron mucho.

"La verdad es que no lo veo así", dijo Eberflus cuando le preguntaron antes del final de temporada qué podría haber hecho de otra manera. "Pienso en vivir el momento y simplemente adaptarme, aprender, crecer y mejorar. No creo que haría nada diferente".