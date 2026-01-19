Miami Dolphins anuncian a exentrenador de Green Bay como su nuevo Head Coach

Inicia una nueva era en los Miami Dolphins. Tras una nueva temporada decepcionante en la que quedaron fuera de la postemporada e incluso sentaron al QB Tua Tagovailoa, los Dolphins inician una nueva era al elegir a su nuevo entrenador en jefe.

Al término de la temporada, en la que los Dolphins terminaron con un récord de 7 triunfos y 10 derrotas, el equipo decidió poner fin a la etapa de Mike McDaniels como su entrenador en jefe. Con esto, pusieron fin a una relación de cuatro años donde los Dolphins tuvieron un récord de 35-32, clasificándose a los playoffs en sus dos primeras campañas, pero quedando fuera en la primera ronda en ambas ocasiones.

Encontraron al reemplazo de McDaniels | AP

Inició la reconstrucción

Una vez iniciada su temporada baja, los Dolphins iniciaron su reconstrucción con la contratación de Jon-Eric Sullivan como gerente general. El directivo llegó tras haber sido ejecutivo de los Packers de Green Bay. Sullivan pasó 22 temporadas con los Packers de Green Bay, comenzando como pasante de scouting en 2003 antes de obtener un puesto de tiempo completo en el departamento de operaciones deportivas en 2004. En 2022, fue nombrado vicepresidente de personal de jugadores.

Ahora, su pasado en el equipo de Wisconsin, el nuevo gerente general apunta a contratar como entrenador en jefe a un exentreandor de los Green Bay Packers, en Jeff Hafley, quien por primera vez en su carrera asumirá el puesto de entrenador en jefe de un equipo en la NFL.

Anunció a su nuevo HC | AP

Un nuevo entrenador

Jeff Hafley exentrenador en jefe de Boston College y coordinador defensivo de los Packers. Hafley, de 46 años, dejó su puesto en Boston College en 2024 para convertirse en coordinador defensivo en Green Bay, donde trabajó con Sullivan durante las dos últimas temporadas. Hafley también entrenó a los defensivos secundarios de San Francisco de 2016 a 2018 después de pasar dos años como entrenador de la secundaria de Cleveland.

La contratación de Hafley continúa la tendencia del propietario de los Dolphins, Stephen Ross, de apostar por candidatos sin experiencia previa como entrenadores en jefe de la NFL. Ross no ha contratado a un entrenador probado de la liga desde que se convirtió en el propietario mayoritario de los Dolphins en 2009.

Los Dolphins también entrevistaron al exentrenador de Cleveland, Kevin Stefanski, quien fue contratado como head coach de Atlanta; al coordinador ofensivo de Seattle, Klint Kubiak; al coordinador defensivo de San Francisco, Robert Saleh; al coordinador defensivo de los Rams, Chris Shula; y al coordinador defensivo de Jacksonville, Anthony Campanile, entre otros, durante su búsqueda de un entrenador.