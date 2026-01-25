Intercepción del colombiano Christian González selló el pase de los New England Patriots al Super Bowl LX

Los Broncos de Denver, que tenían todo en sus manos para, como mínimo, mandar el encuentro contra los New England Patriots a la prórroga, terminaron por sentenciar sus oportunidades después de una intercepción a Jarred Stidham.

En los últimos minutos del encuentro contra los New England Patriots, Stidham buscó un pase largo para mantener con vida la serie ofensiva, el mariscal de campo suplente de los Broncos buscó un receptor, pero el pase quedó corto.

Así fue como se concretó el pase de los Pats al Super Bowl | AP

El ovoide quedó en las manos de Christian González, el corner con raíces colombianas se quedó con el balón después del pase de Stidham a los pocos segundos de llegar a la pausa de los dos minutos.

Drake Maye logró el primero y diez ya con menos de dos minutos en el reloj, lo que le aseguraba a los Patriots poder vencer a los Broncos de Denver y volver a un Super Bowl.

¿Desde cuándo no llegaban los Pats a un Super Bowl?

La última temporada en la que los New England Patriots llegaron a un Super Bowl fue en la campaña 2019, en aquella oportunidad, los Pats vencieron a los Rams y lograron su sexto trofeo Vince Lombardi.

Desde aquella oportunidad, los Patriots habían sufrido para volver a la Postemporada, la campaña anterior fueron uno de los peores equipos de la NFL, una campaña después, están de regreso en un Super Bowl.

Los Pats, en caso de triunfar el próximo 8 de febrero, se estarían convirtiendo en la franquicia más ganadora en la historia de la NFL, superando los seis Vince Lombardi de los Pittsburgh Steelers.

