NFL: Estos son los entrenadores en jefe que perdieron su trabajo en esta temporada

La temporada 2025-2026 de la NFL se está acercando a su final, este fin de semana se jugarán las Finales de conferencia y en un par de semanas el Super Bowl LX.

A menos de un mes de conocer a un nuevo campeón en la National Football League, hay entrenadores en jefe que no continuarán su carrera en la NFL, al menos, no para la temporada 2026-2027.

Estos HC perdieron su trabajo | AP

Después de la temporada regular y conforme han avanzado los playoffs, se han 10 entrenadores en jefe, nueve por despido y una renuncia, ocho se fueron en postemporada y dos dejaron sus puestos en temporada regular.

El primero de los entrenadores en jefe que perdió su trabajo fue Brian Callahan con los Tennessee Titans, dejando su puesto el 13 de octubre, casi un mes después, Brian Daboll fue despedido de los New York Giants.

Estos HC perdieron su trabajo | AP

Una ve terminada la temporada regular, Atlanta Falcons despidieron a Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenont, asimismo, después de seis temporadas al frente del equipo, los Cleveland Browns cortaron a Kevin Stefanski.

Los Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders se unieron a la tendencia y despidieron a Jonathan Gannon y a Pete Carroll, respectivamente, todo en el Black Monday, el lunes después de que culminó la temporada regular.

Estos HC perdieron su trabajo | AP

Los últimos dos sacrificados tres terminar las 17 semanas de la temporada regular fueron Mike McDaniel de los Miami Dolphins y John Harbaugh, de los Baltimore Ravens, este último pudo acceder a postemporada, pero perdieron en Pittsburgh.

Ya en postemporada hay dos entrenadores en jefe que han perdido su trabajo, Mike Tomlin dijo adiós a los Steelers y los Buffalo Bills despidieron a Sean McDermott, este último tras perder el duelo divisional ante los Denver Broncos.

Estos HC perdieron su trabajo | AP

Entrenadores en jefe despedidos en NFL