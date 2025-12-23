Liga MX busca jugar la Liguilla del Clausura 2026 con refuerzos; FIFA analiza la situación

El torneo Clausura 2026, que comenzará el próximo 9 de enero, tendrá modificaciones pensando en la Copa del Mundo del siguiente año, donde México será sede por tercera vez en su historia.

Entendiendo que la Selección Mexicana es prioridad, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX han modificado el calendario y han avisado a los clubes que la Liguilla se jugará sin jugadores que sean considerados para jugar con el Tricolor.

Imágenes del Clásico Nacional | MEXSPORT

De acuerdo a información de Claro Sports, la idea es que los jugadores mexicanos de equipos que no califiquen a la Liguilla del siguiente torneo, puedan reforzar a los clubes que sí se metan en la fase definitiva del torneo mexicano, aunque esa decisión no está en manos de la Liga MX.

La propuesta de la Liga MX ya está en la mesa de la FIFA, quien tendrá que decidir si da el visto bueno para que esta norma entre en vigor única y exclusivamente para el torneo Clausura 2026.

Imágenes del Tigres vs Cruz Azul | MEXSPORT

Recordemos que para este torneo no habrá Play-In, volviendo a las épocas prepandemicas, donde solo clasificaban los primeros ocho de la tabla general para disputar la Liguilla del futbol mexicano.

Se busca que los jugadores elegidos para cubrir las bajas de los futbolistas convocados sean refuerzos temporales, por lo que una vez terminada su participación en la Liguilla, puedan volver a sus equipos de origen.

Recordemos que México se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje continental de UEFA, donde se enfrentarán República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia del Norte.

Imágenes del Toluca vs Rayados | MEXSPORT