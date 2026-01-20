Jimmy Butler se perderá el resto de la temporada por lesión en la rodilla

La estrella de los Warriors, Jimmy Butler, se lesionó la rodilla derecha a mitad del tercer cuarto en una victoria de 135-112 el lunes por la noche contra su antiguo equipo, el Heat de Miami, después de haber anotado 17 puntos, un gran golpe para Golden State.

Butler se lesionó momentos después de recibir un pase en la pintura cuando cayó de manera dura y torpe tras una colisión con Davion Mitchell del Heat, quien fue sancionado con una falta a los 7:41 del tercer cuarto.

La rodilla se dobló al aterrizar y Butler gritó, hizo una mueca y se agarró la rodilla mientras permanecía en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario después de la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo poner presión sobre su rodilla.

Salió lesionado | AP

Andrew Wiggins tuvo 18 unidades y cinco rebotes para Miami en su regreso al Chase Center, donde ayudó a los Warriors a ganar el campeonato de la NBA en 2022. Norman Powell anotó 21 puntos mientras el Heat inició un viaje de cinco juegos por la Costa Oeste y perdió su cuarto consecutivo fuera de casa, cayendo a un total de 7-14 fuera del sur de Florida.

Butler lanzó seis de 11 después de haberse ausentado en la victoria del sábado 136-116 contra Charlotte por razones personales. Stephen Curry tuvo 19 puntos y 11 asistencias, Brandin Podziemski anotó un récord de temporada de 24 unidades junto con seis rebotes y Hield agregó 16 tantos en una noche en la que Golden State no contó con Draymond Green debido a un esguince en el tobillo derecho como precaución. Se espera que regrese para el partido en casa del martes contra Toronto.

Había ayudado en la victoria | AP

Confirman su lesión

Horas después del partido se confirmó que alero de los Golden State Warriors, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejará fuera de la temporada. Butler abandonó la arena tras el partido para someterse a una resonancia magnética en la rodilla derecha, que confirmó la lesión.

Butler, de 36 años, promediaba 21.3 puntos con un 53% de acierto en tiros de campo en enero y había ayudado a Golden State a ganar 12 de sus últimos 16 partidos.

Los Warriors jugaron en el Día de Martin Luther King Jr. por decimotercera vez en 14 temporadas y el segundo año consecutivo en casa.