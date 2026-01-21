El Reporte Ponce: Fregaron a Cruz Azul, ¿para nada?

Infortunados. Traemos al santo de espaldas: la lesión de Gil Mora no es tan preocupante, pero sí afectará su 'puesta a punto' para el Mundial. Muchos se preguntaron por qué no llevaron a otro '10' para los partidos ante Panamá y Bolivia, y la respuesta es que el Vasco quería probar a Morita por izquierda; por eso, Alexis Gutiérrez fue la opción natural. Por increíble que parezca.

ANTES DE QUE SE VAYA LA LUZ... Y LA TV

Precario. El segundo duelo de la gira tricolor es en Santa Cruz, Bolivia, ante los locales el domingo, en un horario inusual 15:30 locales (13:30 CDMX) con una razón peculiar: que no se vaya la luz en el partido, pues resulta que el Estadio Tahuichi no tiene el alumbrado para que se vea tan tarde, ni en las gradas ni en la transmisión de televisión.

Incluso, la señal de TV también peligró. Apenas hoy, se están cerrando los últimos detalles de la productora que se aventará el enorme paquete de hacer el partido entre México y Bolivia desde Santa Cruz, que va por Televisa y TV Azteca, pero estuvo cerca de no poderse ver por las precarias condiciones del lugar.

COSTOSO CAMBIO DE LA CANCHA POBLANA

Inoportuno. El caos de la cancha del Estadio Cuauhtémoc fue provocado porque el Gobierno de Puebla decidió cambiarla, para aspirar a los estándares de FIFA y ser elegida basecamp (sede durante el torneo) de una selección en el Mundial 2026. No le preguntó al club y tampoco midió el calendario, que coincidía justo con que no estaría lista para el inicio de la temporada.

Además, resulta que se gastaron más de 5 millones de pesos del presupuesto público en el cambio, que nomás no queda, y ahora están a punto de quedarse sin ser huésped de nada. Te cuento.

CÓMO Y CUÁNDO DESIGNA FIFA LOS BASECAMPS

Peleadas. Primero, aclarar que es FIFA la que finalmente elige cuál de las 64 opciones de basecamps se le asigna a cada selección. Antes, ya conociendo su calendario en la Copa del Mundo, los equipos mandan emisarios a las ciudades más adecuadas para cerciorarse de que cumplan con los requisitos. Una vez hecho el scouteo, le avisan al organismo internacional cuáles son sus cinco opciones en orden, de mayor a menor prioridad.

Así, con las alternativas de las 48 y como es probable que se repitan elecciones, FIFA decidió que para asignar los basecamps, las selecciones tendrán prioridad según el bombo en el que fueron acomodados para el sorteo. El órgano rector había avisado que esta semana anunciaría cómo quedaron las sedes, pero se ha complicado, así que se retrasará.

NADIE SABE DÓNDE VIVIRÁN AÚN

Incierto. Todo lo que se ha dicho hasta ahora de que los equipos estarán en determinada ciudad, no es final, sino son filtraciones de las elecciones, pero no es seguro que sean las finales.

Uruguay, por ejemplo, ya avisó que eligió el Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen como primera opción de sus instalaciones para el Mundial, pues tiene aeropuerto cercano para ir a Miami, donde jugará dos partidos, y Guadalajara. Sin embargo, los charrúas se ubicaron en el bombo 2 del sorteo, por lo que si un equipo del bombo 1 también escogió la sede quintanarroense como prioridad, ya se las ganaron.

BATEAN A PUEBLA, HECHA UN CAOS

Arriesgado. El Gobierno de Puebla quiere ser basecamp, por eso cambió la cancha. Pero resulta que, aunque varios equipos ya visitaron la opción de la Angelópolis, ninguno la ha elegido como opción prioritaria. Su principal problema no es el terreno en mal estado, eso se arreglará, sino que la distancia entre el hotel, el Grand Fiesta Americana, y el estadio es la mayor para cualquiera de los 12 basecamps en México. Además, no tiene gimnasio adecuado. No son instalaciones ideales.

Aún tienen la velita encendida con Sudáfrica, que no ha descartado la Angelópolis. Así que el Gobierno de Puebla hizo el cambio de la cancha justo para el inicio de la temporada, fregando el campo para Cruz Azul y Puebla, provocando lesiones, y como decía Intocable: ¿Y todo para qué?