¡Alfredo Adame a la cárcel! Juez ordena arresto por pleito legal con su expareja Magaly Chávez

Alfredo Adame, conductor y actor que recientemente ganó el reality show La Granja VIP, deberá cumplir un arresto, así lo dio a conocer su expareja Magaly Chávez, quien mediante un comunicado informó que un juez ordenó su detención al no respetar medidas de protección que le fueron impuestas previamente.

Hace apenas unas semanas Adame ganó el reality La Granja VIP/TV Azteca

El conflicto legal entre Alfredo Adame y Magaly Chávez

Luego de un romance que ambos hicieron público y que los llevó a aparecer en distintos espacios de espectáculos, el actor y la influencer terminaron en un conflicto mediático. La ruptura derivó en una guerra de declaraciones e insultos, lo que finalmente desembocó en una demanda interpuesta por Magaly Chávez contra Alfredo Adame por los presuntos delitos de difamación y violencia de género.

Juez ordena arresto de 30 horas

Por esta situación, el lunes 12 de enero de 2026 se llevó a cabo una audiencia en la que, de acuerdo con el comunicado emitido por el equipo legal de la influencer, el juez de control César Augusto Mendoza Salazar decidió:

“Imponer un arresto de 30 horas al agresor Alfredo Adame, tras los señalamientos expuestos por los abogados”, señala el documento.

Según un comunicado de prensa, un juez ordenó arrestar 30 horas a Alfredo Adame/X: @TuTiaSandra

Incumplió medidas de protección, acusa la defensa

El comunicado agrega que durante la audiencia:

“La Asesoría Jurídica de Magaly hizo del conocimiento los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima”.

Podría enfrentar un proceso penal

Si bien no se especifica a qué comentarios se refiere el alegato ni en qué medio fueron realizados, la defensa sostiene que Alfredo Adame reincidió en conductas de difamación y violencia con perspectiva de género.

Por ello, en los próximos días, elementos de la policía capitalina deberán arrestarlo y presentarlo ante la autoridad, para que cumpla con el arresto de 30 horas ordenado por el juez.

Magaly Chávez y Alfredo Adame sostuvieron un noviazgo muy mediático hace algún tiempo/TVNotas

Advertencia: la sanción podría escalar

El comunicado también advierte que, en caso de que el actor reincida con comentarios públicos ofensivos, el conflicto podría escalar a una situación penal.

“En caso de que reincida en tales agresiones en cualquier medio de comunicación hacia Magaly Chávez, la autoridad judicial ahora ordenará se le inicie (a Alfredo Adame) un proceso penal cuya máxima sanción podría ser años tras las rejas”, se lee.

El equipo de abogados de la influencer asegura que si siguen los ataques, Adame podría pasar varios años en la cárcel/IG: @magaly_chavezoficial

Alfredo Adame no ha fijado postura

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Alfredo Adame no ha emitido una postura pública respecto a la orden judicial para que cumpla con un arresto de 30 horas.