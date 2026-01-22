Shocker protagoniza incidente en su casa; reportan golpe que le ocasionó lesión en la mano

José Soria Reyna, conocido en el mundo del pancracio como Shocker, se encuentra nuevamente bajo el foco público por un incidente ocurrido la madrugada de este jueves. El exluchador fue visto fuera de su residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc con una lesión evidente en su mano.

Shocker | X: @lamarlasabrina

¿Qué le pasó a Shocker?

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez, el "1000% Guapo" sostuvo una discusión con su esposa. Durante el altercado golpeó un espejo con el puño, acción que le provocó heridas de consideración. Vecinos de la zona reportaron los ruidos, lo que motivó la llegada de las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos violentos. Junto a ellos, un grupo de paramédicos brindó los primeros auxilios.

A pesar de la gravedad de la herida y la recomendación de los especialistas, el luchador mostró una actitud poco cooperativa con el personal médico. Se resalta que el gladiador se negó a ir a un hospital para recibir una atención especializada o suturas. Esta decisión obligó a los elementos de seguridad a retirarse del sitio tras el reporte.

Shocker | X: @LuchaLibreYYa

Polémicas de Shocker

Este nuevo episodio se suma a una extensa lista de controversias que han marcado la carrera del exluchador en los últimos años. Sus problemas de adicciones han sido de conocimiento público.

Hace apenas unos meses, Shocker había intentado retomar el rumbo de su vida profesional tras varios procesos de rehabilitación fallidos. No obstante, estas conductas erráticas ponen en duda su estabilidad actual.

Las autoridades preventivas solo realizaron el registro del auxilio médico brindado en la vía pública durante la madrugada. Shocker se retiró al interior de su hogar tras la atención de los paramédicos.