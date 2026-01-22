Jaylinn Hawkins responde reto viral de Mariana Echeverria y pone en aprietos a Oscar Jiménez

Mariana Echeverría y Oscar Jiménez se convirtieron en tendencia en redes sociales luego de compartir una dinámica que involucró a un jugador de los New England Patriots. A través de sus plataformas digitales, la conductora publicó que el portero del Club León le prometió pagarle un viaje para asistir a un partido de la NFL si algún jugador de los Patriots comentaba en uno de sus videos.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre aficionados al futbol americano, generando interacción por la posibilidad de que un elemento del equipo de la NFL respondiera al reto planteado por Jiménez. La dinámica llamó la atención de cuentas relacionadas con los Patriots, tanto en inglés como en español.

@marianaecheve

¿Qué ocurrió con el comentario de Jaylinn Hawkins?

El reto se concretó cuando Jaylinn Hawkins, jugador de los New England Patriots, comentó la publicación de Mariana Echeverría. El momento fue retomado posteriormente en un video difundido en las redes sociales de Patriotas en Español, donde se muestra el intercambio entre el defensivo y la pareja mexicana.

En el material audiovisual, Hawkins responde directamente a la publicación y se dirige a Oscar Jiménez, recordándole la promesa realizada. “Tienes que comprar los boletos, tienes que hacerlo”, expresó el jugador de los Patriots, mensaje que fue destacado por la cuenta oficial en español del equipo.

La interacción entre el jugador de la NFL y la pareja generó nuevas reacciones en redes sociales, especialmente entre seguidores del futbol americano y aficionados de los Patriots que siguieron de cerca el desenlace del reto.

Patriotas en Playoffs I AP

El momento compartido en redes sociales

Posteriormente, Mariana Echeverría y Oscar Jiménez compartieron el momento en sus propias redes sociales, mostrando su reacción tras el comentario del jugador de los Patriots. En las imágenes se aprecia a la conductora visiblemente emocionada, portando una playera del equipo de Nueva Inglaterra.

CAPTURA DE PANTALLA

El contenido fue acompañado por mensajes que retomaron la promesa inicial y la respuesta de Hawkins, lo que mantuvo la conversación activa entre sus seguidores. La publicación acumuló interacciones y comentarios relacionados con la NFL y la posibilidad de asistir a un partido del equipo estadounidense.

Hasta el momento, la situación se ha mantenido como un intercambio viral en redes sociales, derivado de una dinámica digital que conectó a una figura del futbol mexicano, una personalidad del entretenimiento y un jugador activo de los New England Patriots.

¡Haciendo realidad los sueños! 🤩



Oscar Jiménez le dijo a @marianaecheve que si un jugador de los Patriots comentaba en su video, él le pagaría el viaje para ir a un partido de los Patriots. ❤️💙



¡Y el gran Jaylinn Hawkins lo hizo posible! pic.twitter.com/7RKJbVj5af — Patriots Español (@patriotsespanol) January 22, 2026

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.