Partidos de hoy jueves 22 de enero

El debut de la Selección Mexicana en el 2026 y la Europa League se roban los reflectores

Germán Berterame con México
Germán Berterame con México | IMAGO7
Aldo Martínez
22 de Enero de 2026

El penúltimo jueves de enero llega con muchas acciones deportivas previo al fin de semana. Pese al parón de Liga MX, la Europa League, el amistoso de la Selección Mexicana, la NBA y la Final de la Liga Mexicana del Pacifico se convierten en las grandes protagonistas de la cartelera del jueves.

Selección Mexicana I IMAGO7

Futbol    

Las acciones del balompié arrancan desde temprano en el día, específicamente con la Liga de Arabia y Julián Quiñones. El mexicano busca seguir sumando goles y ganar el campeonato de goleo, sin embargo, tendrá que superara al Ittihad FC, de Karim Benzema.

  • Al Qadisiya vs Ittihad FC - 11:30 / ST.
Nottingham Forest I AP

Con la Liga de Arabia llega la segunda mejor competición del viejo continente, la Europa League, la cual llega con su séptima y penúltima jornada, misma que promete grandes y emocionantes encuentros.

  • Fenerbahce vs Aston Villa - 11:45 / ESPN-Disney+
  • Young Boys vs Olympique de Lyon - 11:45 / ESPN-Disney+
  • Celta de Vigo vs Lille - 14:00 / ESPN-Diseny+
  • Braga vs Nottingham Forest - 14:00 / ESPN-Disney+
Nottingham Forest I AP

Finalmente, el día cierra con el debut de la Selección Mexicana en el 2026. A solo cinco meses de que arranque la Copa del Mudo 2026, el equipo anfitrión busca afinar detalles en un par de duelos amistosos.

  • Panamá vs México - 19:10 / TUDN, AZTECA 7, VIX

NBA

La segunda parte de la temporada regular del mejor basquetbol del mundo continúa su curso, trayendo grandes juegos que podrían comenzar a marcar el destino de distintos equipos rumbo al final del campeonato.

  • Orlando  Magic vs Charlotte Hornets - 18:00 / NBA PASS
  • Philadelphia 76ers vs Houston Rockets - 18:00 / NBA PASS
  • Washington Wizards vs Denver Nuggets - 18:00 / NBA PASS
  • Dallas Mavericks vs Golden States Warriors - 18:00 / NBA PASS-Amazon
  • Minnesota Timberwolves vs Chicago Bulls - 18:00 / NBA PASS
NBA I AP

Beisbol

La Liga Mexicana del Pacifico llega a su fin con el Juego 2 de la Serie Final entre los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco, estos últimos llegan con ventaja tras ganar el Juego 1.

  • Tomateros de Culiacán vs Charros de Jalisco - 20:05 / FOX ONE
