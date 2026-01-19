Dúos dinámicos: ¿qué equipo de 2026 tiene más podios de F1 entre sus dos pilotos?

A pesar de que apenas debutará, Cadillac será una de las escuderías con más podios combinados

Cadillac tendrá una muy experimentada alineación
Cadillac tendrá una muy experimentada alineación | X: @Cadillac_F1
Ana Patricia Spíndola Andrade
19 de Enero de 2026

Debut con experiencia probada. Uno de los aspectos que hará de la Temporada 2026 de Fórmula 1 una campaña histórica, será el debut de Cadillac. Por primera vez desde 2016, la parrilla tendrá más de diez equipos y aunque los estadounidenses nunca habían estado en la categoría, sus pilotos ya saben lo que es subir al podio. 

Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas fueron los pilotos elegidos por el equipo de TWG Motorsport para este primer año, precisamente por la experiencia de ambos tanto en el desarrollo del auto, como para ganar carreras o finalizar entre los tres mejores. Entre el mexicano y el finlandés suman más de cien podios, por lo que Cadillac será la segunda escudería con más podios combinados, sin contar carreras sprint.

Cadillac tendrá mucha experiencia con su alineación
Cadillac tendrá mucha experiencia con su alineación | X: @Cadillac_F1

¿Qué escuderías tienen más podios combinados? 

El auto de Ferrari en 2025 estuvo lejos de ser competitivo, pero al menos los de Maranello pueden presumir que son el equipo con más podios entre sus dos pilotos, lógicamente con la mayor parte aportada por Lewis Hamilton. El británico tiene 202 podios hasta ahora y aunque Charles Leclerc tiene solo una cuarta parte de esa cantidad, con 50, es el quinto piloto activo que más veces ha llegado al Top 3. 

Detrás de la escudería italiana se encuentra la ya mencionada Cadillac, que comenzará su temporada debut con 106 podios combinados. De dicha cantidad, Bottas aporta el 63.3 por ciento con 67 visitas al podio, mientras que con 39, Checo -por ahora- representa el 36.7 por ciento; una proporción más pareja que la que tiene Ferrari y muy similar a la de McLaren. 

Ferrari es la escudería con más podios combinados
Ferrari es la escudería con más podios combinados | X: @ScuderiaFerrari

El actual bicampeón del Campeonato de Constructores tiene, con su actual alineación, 70 podios combinados, de los cuales 44 son de Lando Norris y 26 de Óscar Piastri. Con ello en mente, el británico y actual campeón del mundo aporta el 62.9 por ciento del total, por 37.1 que presume el piloto australiano. 

Aston Martin y Red Bull, podios de un solo piloto 

Hay casos especiales como la de la escudería de Silverstone y la de Milton Keynes, en las cuales tienen un piloto que sabe a la perfección lo que es quedar en el Top 3 y otro con muy poca experiencia en ese rubro. En el caso de Aston Martin, Fernando Alonso ha visitado en 106 ocasiones el podio, por tres de Lance Stroll. 

McLaren tiene 70 podios combinados entre Norris y Piastri
McLaren tiene 70 podios combinados entre Norris y Piastri | IMAGO 7

Mientras que con Red Bull, Max Verstappen es quien domina por completo. El neerlandés llega a la Temporada 2026 con 127 podios, por apenas uno que logró Isack Hadjar en su temporada de debut. No obstante, ahora en el equipo austriaco, el francoargelino llega con la ilusión de aumentar su cuenta individual. 

Los podios combinados de las escuderías de la F1

Ferrari: 252 en total
Hamilton: 202
Leclerc: 50 

Cadillac: 106 en total 
Bottas: 67
Pérez: 39

McLaren: 70 en total
Norris: 44
Piastri: 26 

Red Bull: 128 en total (Nueva alineación)
Verstappen: 127
Hadjar: Uno 

Aston Martin: 109 en total
Alonso: 106 
Stroll: Tres 

Williams: 31 en total
Carlos Sainz: 29
Alex Albon: Dos 

Mercedes: 27 en total
George Russell: 24 
Andrea Kimi Antonelli: Tres 

Alpine: Cinco en total
Pierre Gasly: Cinco 
Franco Colapinto: - 

Haas: Cuatro en total 
Esteban Ocon: Cuatro
Oliver Bearman: - 

Audi: Uno en total
Nico Hülkenberg: Uno 
Gabriel Bortoleto: - 

Racing Bulls: Sin podios combinados (Nueva alineación)
Liam Lawson: -
Arvid Lindblad: Debutante 

Verstappen y Hadjar son una de las dos nuevas alineaciones de la parrilla
Verstappen y Hadjar son una de las dos nuevas alineaciones de la parrilla | RED BULL 

TE PUEDE INTERESAR

Red Bull presenta sus trajes de carrera para la Temporada 2026 de Fórmula 1

Formula1 | 19/01/2026

Red Bull presenta sus trajes de carrera para la Temporada 2026 de Fórmula 1
Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Formula1 | 19/01/2026

Ferrari presenta sus monos para la temporada 2026 de la F1
El nuevo VF-26 de Haas

Formula1 | 19/01/2026

Haas presenta su monoplaza para 2026 e inicia una nueva era en la F1
Te recomendamos
¡Viejos los trapos! Checo Pérez reaccionó a la viral foto de 2016 que compartió Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO