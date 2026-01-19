Dúos dinámicos: ¿qué equipo de 2026 tiene más podios de F1 entre sus dos pilotos?

Debut con experiencia probada. Uno de los aspectos que hará de la Temporada 2026 de Fórmula 1 una campaña histórica, será el debut de Cadillac. Por primera vez desde 2016, la parrilla tendrá más de diez equipos y aunque los estadounidenses nunca habían estado en la categoría, sus pilotos ya saben lo que es subir al podio.

Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas fueron los pilotos elegidos por el equipo de TWG Motorsport para este primer año, precisamente por la experiencia de ambos tanto en el desarrollo del auto, como para ganar carreras o finalizar entre los tres mejores. Entre el mexicano y el finlandés suman más de cien podios, por lo que Cadillac será la segunda escudería con más podios combinados, sin contar carreras sprint.

Cadillac tendrá mucha experiencia con su alineación | X: @Cadillac_F1

¿Qué escuderías tienen más podios combinados?

El auto de Ferrari en 2025 estuvo lejos de ser competitivo, pero al menos los de Maranello pueden presumir que son el equipo con más podios entre sus dos pilotos, lógicamente con la mayor parte aportada por Lewis Hamilton. El británico tiene 202 podios hasta ahora y aunque Charles Leclerc tiene solo una cuarta parte de esa cantidad, con 50, es el quinto piloto activo que más veces ha llegado al Top 3.

Detrás de la escudería italiana se encuentra la ya mencionada Cadillac, que comenzará su temporada debut con 106 podios combinados. De dicha cantidad, Bottas aporta el 63.3 por ciento con 67 visitas al podio, mientras que con 39, Checo -por ahora- representa el 36.7 por ciento; una proporción más pareja que la que tiene Ferrari y muy similar a la de McLaren.

Ferrari es la escudería con más podios combinados | X: @ScuderiaFerrari

El actual bicampeón del Campeonato de Constructores tiene, con su actual alineación, 70 podios combinados, de los cuales 44 son de Lando Norris y 26 de Óscar Piastri. Con ello en mente, el británico y actual campeón del mundo aporta el 62.9 por ciento del total, por 37.1 que presume el piloto australiano.

Aston Martin y Red Bull, podios de un solo piloto

Hay casos especiales como la de la escudería de Silverstone y la de Milton Keynes, en las cuales tienen un piloto que sabe a la perfección lo que es quedar en el Top 3 y otro con muy poca experiencia en ese rubro. En el caso de Aston Martin, Fernando Alonso ha visitado en 106 ocasiones el podio, por tres de Lance Stroll.

McLaren tiene 70 podios combinados entre Norris y Piastri | IMAGO 7

Mientras que con Red Bull, Max Verstappen es quien domina por completo. El neerlandés llega a la Temporada 2026 con 127 podios, por apenas uno que logró Isack Hadjar en su temporada de debut. No obstante, ahora en el equipo austriaco, el francoargelino llega con la ilusión de aumentar su cuenta individual.

Los podios combinados de las escuderías de la F1

Ferrari: 252 en total

Hamilton: 202

Leclerc: 50

Cadillac: 106 en total

Bottas: 67

Pérez: 39

McLaren: 70 en total

Norris: 44

Piastri: 26

Red Bull: 128 en total (Nueva alineación)

Verstappen: 127

Hadjar: Uno

Aston Martin: 109 en total

Alonso: 106

Stroll: Tres

Williams: 31 en total

Carlos Sainz: 29

Alex Albon: Dos

Mercedes: 27 en total

George Russell: 24

Andrea Kimi Antonelli: Tres

Alpine: Cinco en total

Pierre Gasly: Cinco

Franco Colapinto: -

Haas: Cuatro en total

Esteban Ocon: Cuatro

Oliver Bearman: -

Audi: Uno en total

Nico Hülkenberg: Uno

Gabriel Bortoleto: -

Racing Bulls: Sin podios combinados (Nueva alineación)

Liam Lawson: -

Arvid Lindblad: Debutante