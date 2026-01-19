Ferrari presenta sus monos para la temporada 2026 de la F1

Rampante... Ferrari dio a conocer los nuevos monos de carreras que utilizará en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Protagonizado por sus pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, el equipo italiano dio un paso más hacia la nueva campaña a través de redes sociales, enamorando de nueva cuenta a su afición con los hermosos uniformes.

Leclerc y Hamilton | @ScuderiaFerrari

¿Cómo son los monos de Ferrari?

El diseño mantiene la tradicional base roja que identifica a la Scuderia, aunque incorpora una mayor presencia del color blanco. Este se destaca especialmente en los hombros, el cuello, los laterales del torso y la parte inferior de las piernas.

Además, las líneas blancas aportan una ruptura visual en los paneles del mono entre el pecho y los hombros, tras la eliminación de la franja horizontal que caracterizaba al diseño de la temporada anterior.

Lewis Hamilton | @ScuderiaFerrari

Una vuelta al pasado

Pese a que Ferrari se prepara para afrontar un importante cambio de normativa en la máxima categoría del automovilismo deportivo, el nuevo nomex recuerda al utilizado en 2007 por Kimi Räikkönen y Felipe Massa, año en el que la firma celebró su último Campeonato de Pilotos.

En cuanto a los patrocinadores, los logotipos se reubicaron más cerca de la parte superior del pecho. El emblemático caballo rampante se mantiene en el centro, contrastando con el logotipo azul del patrocinador principal, Hewlett-Packard, un detalle que no pasó desapercibido entre los aficionados.

El casco de Hamilton | @ScuderiaFerrari

¿Cómo le fue a Ferrari en 2025?

La temporada pasada fue una pesadilla para el nuevo proyecto de Ferrari, con Hamilton y Leclerc como equipo. Con muchos problemas provocados por el pobre desarrollo del SF-25, ni el británico ni el monegasco pudieron lucir en la pista, pese a pequeños destellos a lo largo del año.

Leclerc fue quinto en la clasificación general, con 242 puntos; el emblema de Il Cavallino Rampante firmó siete podios en 2025, con dos segundos lugares incluidos: en Mónaco, su hogar, y en nuestro país, durante el Gran Premio de la Ciudad de México.

Del otro lado, el siete veces campeón del mundo vivió una de sus peores temporadas en 18 años en la Fórmula 1; Lewis fue sexto en el Mundial de Pilotos, con 156 unidades, y por primera vez no subió al podio de la categoría a lo largo del calendario.

Gracias a los pobres resultados, Ferrari fue cuarto en el Campeonato de Constructores, situación que busca revertir este 2026, aunque la situación no ha comenzado bien debido a diferencias de desarrollo entre los monoplazas de Hamilton y Leclerc.