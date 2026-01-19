Haas presenta su monoplaza para 2026 e inicia una nueva era en la F1

Renovarse o morir. El equipo estadounidense Haas dio a conocer su nuevo monoplaza, el VF-26, bólido con el que la escudería afrontará una temporada de renovación en la Fórmula 1, marcada por el cambio reglamentario que entrará en vigor este año.

El nuevo bólido estadounidense | @HaasF1Team

Así es el nuevo monoplaza Haas

El estreno en pista del nuevo VF-26 se dio durante el shakedown de Montmelò, en Barcelona; entre los aspectos técnicos más destacados aparecen las suspensiones con sistema push-rod tanto en el eje delantero como en el trasero, así como un airscope de diseño redondeado, con un triángulo central y dos tomas laterales.

Llaman también la atención las 'branquias' situadas en la parte superior de los pontones, un detalle que recuerda al Ferrari F1-75 de 2022, aunque se trata de una zona que podría variar a lo largo del Campeonato 2026 según los circuitos y las condiciones climáticas.

El nuevo bólido estadounidense | @HaasF1Team

Novedades de Haas para 2026

El primer cambio visible con respecto a temporadas anteriores es cromática y se refiere a la librea. Los colores siguen siendo el blanco, el rojo y el negro, pero adquieren una importancia diferente y dan al monoplaza 2026 una clara visión de lo importante que se ha vuelto Toyota Gazoo Racing para el equipo estadounidense.

"Como todos los equipos, nos hemos enfrentado al reto de competir en 2025 y, al mismo tiempo, nos hemos centrado en el diseño y ahora en la construcción de estos nuevos coches regulados para la temporada 2026", comentó Gene Haas, fundador y propietario del Haas F1 Team.

El nuevo bólido estadounidense | @HaasF1Team

En manos de dos talentosos pilotos

La pareja de 2025 formada por Esteban Ocon y Oliver Bearman apunta a un año importante para ambos, ya que el francés conocerá mucho mejor el equipo tras su primer año en Banbury, mientras que para el británico será su segundo año en la Fórmula 1.

"La pretemporada será fundamental para comprender de lo que son capaces estos monoplazas y cómo se adaptarán a ellos los pilotos, los ingenieros y el equipo en general. Tenemos al menos cierta continuidad desde el punto de vista de los pilotos, con Ollie y Esteban, así como en nuestros departamentos de diseño e ingeniería", agregó Gene Haas.

Esteban Ocon, en México | MEXSPORT

¿Como le fue a Haas en 2025?

En 2025, el equipo estadounidense concluyó su décima temporada en Campeonato de Constructores con 79 puntos en total, lo que le llevó al octavo puesto general. Bearman contribuyó con 41 unidades, superando a Ocon, que firmó 38.