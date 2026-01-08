Diego Reyes destaca el momento de Raúl Jiménez: "La está rompiendo en Inglaterra"

El defensor mexicano lanzó un mensaje de apoyo a la generación del Tri que disputará el Mundial 2026

Diego Reyes destaca el momento de Raúl Jiménez | AP
David Torrijos Alcántara
8 de Enero de 2026

Diego Reyes, defensor del Querétaro y exseleccionado mexicano habló sobre la oportunidad para los jugadores del Tri de vivir un Mundial en casa, y entre sus palabras recordó a Raúl Jiménez, que además de colega considera su amigo.

En acción
En acción | AP

¿Qué dijo Diego Reyes sobre Raúl Jiménez? 

El delantero mexicano, Raúl Jiménez tiene un presente espectacular, pues con el Fulham ha retomado su nivel y está cerca de alcanzar los 200 goles. En su último encuentro, ante Chelsea aumentó la cuota y Diego Reyes no dudó en destacarlo.

“Me encanta verlo disfrutar, me encanta ver que la esté rompiendo en Inglaterra. A veces no le damos mérito al futbolista mexicano y no vemos lo que ha logrado y él ha logrado cosas increíbles”, dijo Reyes en entrevista para TUDN.

Hizo gol contra el Chelsea, no es poca cosa. La Premier es una de las mejores ligas del mundo. Considero que es un gran jugador y tiene todas las armas para hacer un gran Mundial”, agregó el defensor mexicano sobre el delantero del Fulham.

Festejo
Festejo | AP

Diego Reyes manda mensaje de apoyo a Selección Mexicana 

Diego Reyes también mandó un mensaje de apoyo para la generación de la Selección Mexicana que está a punto de disputar la Copa del Mundo, la cual se jugará en casa por lo menos unos cuantos partidos. El defensor hizo hincapié en que lo disfruten.

“Yo no los conozco personalmente. A mí me gusta mucho la generación, pero internamente no sé cómo sean, pero puedo hablar de lo que veo desde fuera. Considero que es una generación con mucha capacidad que pueden llegar muy lejos si se lo proponen y más si es en nuestro país.

Tienen que aprovechar la oportunidad que tendrán de jugar un Mundial en nuestro país, que cualquier futbolista profesional quisiera hacerlo y ellos tienen la gran oportunidad de estar ahí. Que disfruten, tienen una gran responsabilidad pero no deja de ser futbol”, señaló Diego Reyes.

Selección Mexicana
Selección Mexicana | IMAGO7

