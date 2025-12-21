¡Adiós 2025! Estos partidos del futbol europeo cerrarán el año calendario

El año calendario está muy cerca de terminar, algunas ligas en Europa han terminado su actividad este fin de semana y, algunas otras, darán de que hablar hasta el último día del 2025.

La primera de las ligas que tendrá varios encuentros para despedirse del 2025 será la Serie A, en el futbol italiano habrá 10 partidos antes de 31 de diciembre, cinco se jugarán el 27 de diciembre, cuatro lo harán el domingo 28 de diciembre y uno el lunes 29 de diciembre, siendo el último del calcio en jugarse en 2025.

Fiorentina | AP

Partidos de la Serie A que cerrarán 2025

Parma vs Fiorentina (27-12-25)

Torino vs Cagliari (27-12-25)

Lecce vs Como (27-12-25)

Udinese vs Lazio (27-12-25)

Pisa vs Juventus (27-12-25)

Milan vs Hellas Verona (28-12-25)

Cremonese vs Napoli (28-12-25)

Bolonia vs Sassuolo (28-12-25)

Atalanta vs Inter de Milán (28-12-25)

AS Roma vs Genoa (29-12-25)

La Premier dará el cerrojazo

El próximo fin de semana, donde la Serie A jugará sus últimos encuentros del 2025, será la penúltima fecha en la Premier League, en Inglaterra todavía jugarán una jornada más, en la semana de año nuevo.

La jornada 19 de la Premier League se jugará del 30 de diciembre al 1 de enero del 2026, antes que se termine el año calendario, la liga de Inglaterra tendrá seis partidos, mismos que se llevarán a cabo el 30 de este mes.

El último partido del año

Con la consigna de tener un mejor cierre de año, el Manchester United tiene la obligación de vencer al Wolverhampton en Old Trafford, el United busca subir en la tabla para aspirar a jugar competiciones europeas la siguiente temporada, mientras que los Wolves buscan alejarse del descenso.

A la misma hora, el Arsenal buscará mantenerse en el liderato del futbol británico cuando se enfrente a una potencial amenaza: al Aston Villa.

Premier League | AP News

Partidos de Premier League para cerrar el año