Arsenal vs Manchester United: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 23 de la Premier League?

La actividad dominical de la Jornada 23 de la Premier League tendrá como platillo estelar el partido de Arsenal contra Manchester United. Los Gunners llegan con le objetivo de mantener la ventaja de siete puntos sobre Manchester City en el liderato de la tabla, mientras que los Red Devils aspiran a acercarse a puestos de Champions League.

En la jornada pasada, en el primer partido de Michael Carrick como director técnico interino, el United logró una importante victoria 2-0 en casa contra los Citizens, en el Derbi de Manchester. Ahora buscarán otro triunfo inesperado para extender a seis sus partidos sin derrota en el torneo de liga.

El United viene de ganar el Derbi de Manchester | AP

Mientras que Arsenal llega con 12 juegos sin derrota en todas las competencias, aunque en Premier tiene dos juegos consecutivos con empate sin goles, ante Liverpool y Nottingham Forest. Sin embargo, llega con motivación tras la victoria 1-3 a media semana, contra Inter de Milan en Champions League.

Gabriel Jesus, con un doblete, y Viktos Gyökeres fueron los anotadores del partido en San Siro. Con ese triunfo, los dirigidos por Mikel Arteta, además de amarrar su boleto directo a Octavos de Final, se mantiene líder en solitario también en el torneo de la UEFA, con una jornada más por disputarse en la Fase de Liga.

Arsenal también es líder en la Champions League | AP

Historial entre Manchester United y Arsenal

Aunque los Red Devils llegan motivados por el triunfo contra City, la historia reciente no los favorece ante el equipo londinense. En los últimos cinco años, estos dos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones, 11 en la Premier League y uno más en FA Cup, con siete triunfos de Arsenal, dos empates y tres victorias para el United.

Michael Carrick buscará su segundo triunfo con el United | AP

La última de esas victorias de los Devils fue en la pasada Temporada 2024-25, en la Tercera Ronda del torneo de la copa, por marcador 4-6 en penales luego del empate a un gol en tiempo regular. Tras eso, empataron a un gol en la segunda vuelta del torneo de liga y en la Jornada 1 de la actual campaña, cayeron 1-0.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha : Domingo 25 de enero de 2026

: Domingo 25 de enero de 2026 Horario : 10:30 horas (tiempo del centro de México)

: 10:30 horas (tiempo del centro de México) Sede : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Transmisión: HBO Max y TNT Sports