Copa Africana de Naciones: Diputado marroquí pide juzgar al árbitro de la Final entre Marruecos y Senegal

La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal no solo dejó un campeón, sino también una fuerte polémica que ha trascendido el ámbito deportivo para instalarse en la esfera política del país anfitrión. Las decisiones arbitrales y los incidentes ocurridos en los minutos finales del encuentro han provocado un intenso debate en Marruecos.

Mohamed Simou, diputado marroquí, elevó la controversia a otro nivel al solicitar formalmente la detención y el enjuiciamiento del árbitro congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala, a quien responsabiliza del desarrollo caótico del partido. El legislador también lanzó graves acusaciones contra la selección senegalesa, insinuando el uso de prácticas de magia negra durante el encuentro.

Gianni Infantino habló sobre lo ocurrido en la Copa Africana de Naciones | AP

En declaraciones que rápidamente se viralizaron, Simou cuestionó la reanudación del partido tras la retirada temporal de Senegal del campo. “Ese árbitro debe ser juzgado, porque lo que pasó, pasó después de que los otros se retiraran. ¿Fue brujería? ¿Pasó alguna desgracia? Solo Dios lo sabe”, afirmó el diputado, generando reacciones encontradas tanto dentro como fuera del país.

El duelo, disputado el pasado domingo en Rabat, terminó con victoria de Senegal en la prórroga, pero quedará registrado como uno de los partidos más controvertidos en la historia reciente del fútbol africano. Los incidentes vividos en el tiempo reglamentario marcaron un antes y un después en la final.

Un diputado marroquí pide detener y juzgar al árbitro de la final de la Copa África por reanudar el partido después de que Senegal se fuera del campo.



El político acusa a Senegal de practicar magia en el vestuario antes de que Brahim tirase el penalti.pic.twitter.com/uQ4LqgK92j — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 20, 2026

El caos comenzó en el minuto 92, cuando el árbitro anuló un gol de Senegal por una supuesta falta sobre Achraf Hakimi, decisión que fue duramente protestada por el conjunto visitante. La tensión aumentó minutos después, cuando Ndala señaló un penalti a favor de Marruecos tras una prolongada revisión en el VAR por un leve contacto de Diouf sobre Brahim Díaz.

La reacción senegalesa fue inmediata. El seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el terreno de juego como protesta, lo que provocó una interrupción superior a los veinte minutos y sumió al estadio en un clima de incertidumbre y confusión.

Tras la reanudación, Brahim Díaz falló el penalti, un hecho que representó un duro golpe anímico para el combinado marroquí. El error cambió el rumbo del partido y dejó a Marruecos emocionalmente afectado de cara al tiempo extra.

Apenas cinco minutos después del inicio de la prórroga, Pape Gueye aprovechó un pase de Idrissa Gueye y, con un potente disparo cruzado que superó al guardameta Yassine Bono, marcó el 1-0 definitivo.

