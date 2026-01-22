Europa League: Clasificados a Octavos de Final y Playoff al momento

La Fase de Liga de la Europa League 2025-26 está por finalizar y los boletos para la Fase Final empezaron a repartirse. Al igual que en Champions League, los ocho primeros clasificados avanzan a Octavos de Final directo y otros 16 disputan los Playoffs, con 12 clubes que quedarán eliminados.

A falta de una jornada, por ahora solo dos equipos tienen su boleto directo a Octavos y cuyo único objetivo en la Fecha 8 será asegurar una buena posición en la tabla. Además, ya quedaron eliminados seis equipos, por ahora sin sorpresas ni decepciones trascendentes.

Una jornada falta para que concluya la Fase de Liga de Europa League | AP

¿Qué equipos ya están clasificados directo a Octavos de Final?

Aston Villa y Olympique Lyon son los únicos dos clubes que tienen asegurado su lugar entre los ocho mejores. Ambos se impusieron 0-1 como visitantes ante Fenerbahce y Young Boys, respectivamente, por lo que llegaron a 18 puntos y son líderes, los franceses por delante con mejor diferencia de goles.

Los de Paulo Fonseca cerrarán la Fase de Liga en casa contra PAOK y buscarán un triunfo que les dé el liderato. Mientras que los pupilos de Unai Emery recibirán a RB Salzburg, también con miras a quedarse con el primer lugar, aunque para ello deberán esperar que Lyon no gane o bien superarlo por seis goles o más.

Lyon clasificó directo a la Fase Final del torneo | AP

Equipos clasificados a Fase Final de Europa League

Por ahora, son 17 los equipos clasificados a Fase Final, con seis clubes eliminados y 11 todavía en la pelea, algunos con menos probabilidades matemáticas que otros. Rangers, Sturm, Niza, Utrecht, Malmö y M. Tel-Aviv son los clubes que ya no tienen esperanza de clasificar y que solo buscarán un cierre digno.

Mientras que, por ahora, en el Top 8 se encuentran Friburgo, Midtjylland, Braga, AS Roma, Ferencváros y Betis son los equipos que dependen de sí mismos para clasificar directo a Octavos de Final. No obstante, un empate o derrota puede mandar a Playoffs e incluso en el caso de los dos últimos pueden caer hasta el puesto 20.

De los otros 11 equipos clasificados, Pananthinaikos, Fenerbahce, Viktoria Plzeň y Nottingham Forest son los que menos probabilidad tienen de llegar a Octavos, pues se encuentran entre los lugares 16 y 19. Porto, Genk, Estrella Roja, PAOK, Stuttgart, Celta de Vigo y Bologna son los otros equipos clasificados.