Europa League: Clasificados a Octavos de Final y Playoff al momento

La Fase de Liga de la Europa League 2025-26 está por finalizar y los boletos para la Fase Final empezaron a repartirse. Al igual que en Champions League, los ocho primeros clasificados avanzan a Octavos de Final directo y otros 16 disputan los Playoffs, con 12 clubes que quedarán eliminados.
A falta de una jornada, por ahora solo dos equipos tienen su boleto directo a Octavos y cuyo único objetivo en la Fecha 8 será asegurar una buena posición en la tabla. Además, ya quedaron eliminados seis equipos, por ahora sin sorpresas ni decepciones trascendentes.
¿Qué equipos ya están clasificados directo a Octavos de Final?
Aston Villa y Olympique Lyon son los únicos dos clubes que tienen asegurado su lugar entre los ocho mejores. Ambos se impusieron 0-1 como visitantes ante Fenerbahce y Young Boys, respectivamente, por lo que llegaron a 18 puntos y son líderes, los franceses por delante con mejor diferencia de goles.
Los de Paulo Fonseca cerrarán la Fase de Liga en casa contra PAOK y buscarán un triunfo que les dé el liderato. Mientras que los pupilos de Unai Emery recibirán a RB Salzburg, también con miras a quedarse con el primer lugar, aunque para ello deberán esperar que Lyon no gane o bien superarlo por seis goles o más.
Equipos clasificados a Fase Final de Europa League
Por ahora, son 17 los equipos clasificados a Fase Final, con seis clubes eliminados y 11 todavía en la pelea, algunos con menos probabilidades matemáticas que otros. Rangers, Sturm, Niza, Utrecht, Malmö y M. Tel-Aviv son los clubes que ya no tienen esperanza de clasificar y que solo buscarán un cierre digno.
Mientras que, por ahora, en el Top 8 se encuentran Friburgo, Midtjylland, Braga, AS Roma, Ferencváros y Betis son los equipos que dependen de sí mismos para clasificar directo a Octavos de Final. No obstante, un empate o derrota puede mandar a Playoffs e incluso en el caso de los dos últimos pueden caer hasta el puesto 20.
De los otros 11 equipos clasificados, Pananthinaikos, Fenerbahce, Viktoria Plzeň y Nottingham Forest son los que menos probabilidad tienen de llegar a Octavos, pues se encuentran entre los lugares 16 y 19. Porto, Genk, Estrella Roja, PAOK, Stuttgart, Celta de Vigo y Bologna son los otros equipos clasificados.