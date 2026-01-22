Fenerbahce vs Aston Villa EN VIVO Europa League Jornada 7

La Fase de Liga de la Europa League está por finalizar y las dos últimas jornadas serán clave para determinar los partidos de Fase Final. Por ahora, Aston Villa es uno de los equipos que pelean el liderato y visitará este jueves a Fenerbahce, que sueña con clasificar directo a Octavos de Final.

El equipo dirigido por Domenico Tedesco se encuentra en el duodécimo lugar con 11 puntos, a dos de Porto en el octavo lugar. Tras su derrota 3-1 en la Jornada 1 contra Dinamo Zagreb, Fenerbahce no ha perdido, pero concedió dos empates que por ahora lo tienen fuera del Top 8 de la clasificación.

La buena noticia es que en el 2026 lleva tres victorias seguidas. En la Semifinal de la Supercopa de Turquía, se impuso 2-0 contra Samsunspor y posteriormente repitió el mismo marcador en la Final contra Galatasaray. En su más reciente encuentro, venció 0-1 a domicilio a Beyoğlu Yeni Çarşı S.F en la Fase de Grupos de la Copa de su país.

Aston Villa, en cambio, llega con paso más irregular. En cuatro partidos del año, los de Unai Emery tienen dos triunfos solamente, por un empate y una derrota, misma que se dio el pasado fin de semana en la Premier League contra Everton en casa por marcador 0-1.

A pesar de ello, en Europa League tienen cinco triunfos y una derrota, empatados con Olympique Lyon y FC Midtjylland en 15 puntos, pero con peor diferencia de goles. Por lo que si ambos dejan ir puntos y los Villanos ganan, entonces podrán tomar el liderato.