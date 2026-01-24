Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Juventus vs Napoli? EN VIVO

La Serie A continúa su actividad con uno de los encuentros más esperados de la temporada, cuando Juventus reciba a Napoli en el Juventus Stadium, duelo correspondiente a la Jornada 22 del campeonato italiano. El enfrentamiento entre el norte y el sur de Italia vuelve a tomar protagonismo en un momento clave del calendario.

Napoli llegará a este compromiso como visitante con la intención de mantenerse en la parte alta de la tabla general. El conjunto dirigido por Antonio Conte se presenta tras una primera mitad de torneo marcada por la regularidad, que lo mantiene como uno de los equipos involucrados en la pelea por los primeros puestos.

Juventus en Champions I AP

¿Cómo llegan Juventus y Napoli a la Jornada 22?

El cuadro napolitano ocupa actualmente la tercera posición de la Serie A con 43 puntos, producto de 13 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En sus compromisos más recientes, Napoli ha registrado tres empates y dos derrotas, resultados que lo obligan a sumar para no perder terreno en la clasificación.

Juventus I AP

Por su parte, la Juventus afronta este partido ubicada en el sexto lugar del campeonato con 39 unidades. El equipo comandado por Luciano Spalletti acumula 11 triunfos, seis empates y cuatro descalabros en lo que va de la temporada, manteniéndose dentro de la zona de competencia por puestos europeos.

La escuadra de Turín llega a este duelo tras una racha reciente de tres victorias, un empate y una derrota, desempeño que le ha permitido mantenerse en la lucha por acercarse a los primeros lugares de la tabla general en un torneo que se mantiene cerrado en la parte media.

Napoli en Champions I AP

Antecedentes recientes entre Juventus y Napoli

El historial inmediato entre ambos clubes favorece a Napoli. En el último enfrentamiento directo, el conjunto del sur se impuso por marcador de 2-1, resultado que marcó un antecedente directo de cara a este nuevo choque en la Serie A.

Además, en los últimos cinco enfrentamientos entre Juventus y Napoli, el balance registra tres victorias para el equipo napolitano, un triunfo para la Juventus y un empate, datos que reflejan la paridad y la importancia del duelo dentro del campeonato.

El partido entre Juventus y Napoli se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos buscarán sumar puntos que pueden ser determinantes en la definición de la parte alta de la Serie A conforme avanza la temporada.

¿Cuándo y dónde ver Juventus vs Napoli?

FECHA: Domingo 25 de enero.

Domingo 25 de enero. HORA: 11:00 (hora centro de México).

11:00 (hora centro de México). LUGAR: Juventus Stadium, Turín, Italia.

Juventus Stadium, Turín, Italia. TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +.