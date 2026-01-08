¿Traición? Entrenador de Tottenham es visto con vaso del Arsenal y es duramente criticado

Thomas Frank enfrenta una tormenta mediática tras la derrota del Tottenham ante Bournemouth. El técnico danés calificó como un acto accidental el uso de una taza con el escudo del Arsenal. Esta situación generó un profundo malestar entre los aficionados de los Spurs presentes en el estadio.

Thomas Frank | AP

¿Qué dijo Thomas Frank sobre el incidente de la taza del Arsenal?

El estratega explicó que la presencia del recipiente fue un descuido del personal del vestuario visitante. Frank subrayó que jamás usaría un objeto del eterno rival de forma consciente y voluntaria. Para el entrenador, centrar la atención en este detalle resulta triste para el mundo del futbol.

La tensión aumentó debido al resultado negativo obtenido en el tiempo de compensación del encuentro. Antoine Semenyo anotó el gol definitivo que selló el tres por dos a favor de los locales. El delantero celebró así su última actuación con el club antes de partir al Manchester City.

Frank defendió el desempeño de sus jugadores a pesar de la racha de malos resultados actuales. El equipo londinense solo registra dos victorias en sus últimos 12 compromisos de la liga inglesa. Los reclamos de la grada al finalizar el juego reflejan la crisis deportiva actual.

En partido | AP

El técnico reconoció que el sentimiento de frustración es natural entre los seguidores del equipo blanco. La derrota dolió especialmente por el esfuerzo realizado para empatar el marcador durante la segunda mitad. Joao Palhinha anotó un gol espectacular que parecía rescatar un punto para los visitantes.

El Tottenham necesita encontrar soluciones rápidas para revertir su posición en la tabla de clasificaciones generales. Las declaraciones de Frank intentan calmar las aguas ante una directiva que exige mejores números inmediatos.

La Premier League sigue demostrando que cualquier detalle fuera del campo puede maximizar la presión interna. Los Spurs deben enfocarse ahora en el siguiente desafío para recuperar la confianza de su gente.