Selección Mexicana busca prueba de fuego ante Brasil rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa delineando su calendario internacional y ya trabaja en la conformación de partidos de alto nivel para su proceso de preparación. En ese contexto, México tiene negociaciones muy avanzadas para disputar un partido amistoso ante Brasil el próximo 30 de mayo en la ciudad de Los Ángeles.

La información fue revelada durante la transmisión de TUDN en el partido de la Selección Mexicana ante Panamá, donde se dio a conocer que las pláticas entre ambas federaciones se encuentran en una etapa avanzada y con altas probabilidades de concretarse en las próximas semanas.

De cerrarse el acuerdo, el duelo ante la Selección Brasileña representaría uno de los compromisos más exigentes para el Tricolor en el año, al enfrentar a uno de los combinados más históricos y competitivos del futbol mundial, habitual protagonista en Copas del Mundo y torneos internacionales.

Están cerca de concretar amistoso | MEXSPORT

México inició el año con actividad internacional y desde entonces la Federación Mexicana de Futbol ha trabajado en asegurar encuentros que permitan al cuerpo técnico medir a su plantel ante distintos estilos de juego, pensando tanto en el corto como en el mediano plazo.

Dentro de la planificación ya se tiene contemplados otros rivales de jerarquía, ya que el Tri tiene juegos ante selecciones como Islandia, Portugal y Bélgica.

La posible incorporación de Brasil a esta lista elevaría de manera significativa el nivel de exigencia, al tratarse de un rival que cuenta con figuras consolidadas en las principales ligas de Europa y con una identidad futbolística marcada.

Sería un duelo de exigencia | MEXSPORT

El escenario de Los Ángeles aparece como un punto estratégico para este tipo de compromisos, no solo por su infraestructura y capacidad, sino también por la fuerte presencia de aficionados mexicanos, lo que garantiza un ambiente de selección en territorio estadounidense.

Con este panorama, la Selección Mexicana apunta a construir un calendario robusto y competitivo, sumando rivales de peso que sirvan como termómetro real del nivel del equipo rumbo a la Copa del Mundo.