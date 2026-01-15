Apertura 2022, la última vez que América arrancó un torneo con un empate y una derrota

Tuvieron que pasar tres años y seis torneos cortos para que las Águilas del América volvieran a comenzar con pie izquierdo su camino rumbo al campeonato, pues desde el torneo de Apertura 2022, el equipo de Coapa no comenzaba empatando y perdiendo en las Jornadas 1 y 2 respectivamente.

América en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue el Apertura 2022?

El segundo torneo del 2022 es recordado con sabor agridulce para los azulcremas, pues mientras que en torneos cortos fue uno de los más ‘espectaculares’ del equipo, en Liguilla el equipo simplemente no supo cómo salir adelante.

En contraste a lo que vive hoy el cuadro de André Jardine; con un Tricampeonato y un subcampeonato en dos años. En aquel entonces el cuadro del entonces entrenador, Fernando ‘Tano’ Ortìz, llegaba con la presión de una sequía de finales y títulos.

América 2022 | IMAGO7

En aquel arranque del torneo, el cuadro americanista inició empatando a cero goles con los Rojinegros del Atlas y cayendo 3-2 ante los Rayados de Monterrey. Sin embargo y pese al descontento de la afición, para la Jornada 3, las Águilas derrotaron a Toluca 1-0 y de ahí no pararon de cosechar puntos.

Al final de las 17 jornadas, el América del Tano Ortíz logró sumar una racha positiva de 12 victorias (11 de ellas de manera consecutiva), dos empates y dos derrotas, consiguiendo un total de 38 puntos al final de la campaña y terminando como líder absoluto. Desafortunadamente para el equipo, los sueños terminaron en Semifinales.

Apertura 2022 | IMAGO7

Un regreso de ensueño

Tal y como sucedió años atrás, André Jardine, vive una etapa complicada en su dirección del equipo, sin embargo, con 14 fechas por delante y un plantel que comienza a recuperarse poco a poco, una buena dirección técnica con aporte de todo el plantel, podría traer un nuevo gran regreso azulcrema.

El próximo gran reto del ‘Scratch du Coapa’, será el próximo sábado 17 de enero, cuando se enfrenten a Pachuca, equipo que históricamente ha sido ‘una piedra en el zapato’ para el 16 veces campeón del balompié mexicano.