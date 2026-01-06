Igor Lichnovsky se rebela a irse de América, pero no será registrado

El defensor chileno rechazó sus fichajes con Necaxa y Pachuca y se quedará en Coapa

Carlos Ponce de León
6 de Enero de 2026

Se cayó lo de Igor Lichnovsky a Necaxa, pero se mantiene la salida del chileno del Nido. El Club América no registrará al central para el Clausura 26 aunque tiene contrato, para abrir la plaza al brasileño Rodrigo Dourado. Las Águilas tienen un plan con el defensa, que ya se puso en modo rebelde.

A Lichnovsky le queda medio año de contrato con el América, luego de que lo renovaron tras el Bicampeonato en Coapa, por lo que las Águilas le buscaron acomodo en otro club. A la práctica de este martes, reportó y trabajó Lichnovsky, quien finalmente no aceptó que lo enviaran de regreso a los Rayos. Antes había bateado la posibilidad de que se fuera a Pachuca.

La traba fue que no acepta bajar sus pretensiones salariales. Ante la postura del chileno, la directiva del América le ha propuesto rescindir el contrato de una vez, para que quede libre y ya no tenga que asistir al Nido, donde lo consideran un elemento nocivo para el grupo.

Sin embargo, Igor está convencido que puede quedarse en el club de Coapa, convencer de que puede ser necesario y seguir asistiendo a las instalaciones como elemento del América. La novela ya comenzó, pero es un hecho que no será registrado como futbolista de las Águilas este Clausura 26.

