Partidos de hoy sábado 17 de enero

El futbol no se detiene y este sábado 17 de enero de 2026 la Agenda Deportiva RÉCORD presenta una jornada repleta de partidos en distintas ligas del mundo. Desde la Premier League hasta la Liga MX, pasando por la Liga MX Femenil y torneos internacionales, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la actividad.
La acción comienza desde temprana hora con el futbol europeo y africano, mientras que por la tarde y noche el protagonismo será para los clubes mexicanos, con una cartelera que promete emociones en cada horario.
Futbol internacional y Premier League
La jornada arranca a las 09:00 horas con el duelo entre Leeds United y Fulham, correspondiente a la Premier League, con transmisión por HBO Max y TNT Sports. Más tarde, a las 10:00 horas, se disputará el partido de la Copa Africana de Naciones entre Egipto y Nigeria, disponible en Claro Sports y FOX One.
A las 11:30 horas, el futbol inglés vuelve a escena con el choque entre Nottingham Forest y Arsenal, también por HBO Max y TNT Sports. En ese mismo horario, la Saudi Pro League ofrece el enfrentamiento entre Al Nassr y Al Shabab, que podrá seguirse por FOX One y OneFootball.
Liga MX y Liga MX Femenil
El futbol mexicano femenil tendrá actividad al mediodía, cuando Puebla reciba a Toluca a las 12:00 horas, con transmisión por FOX One y Tubi. Posteriormente, a las 17:00 horas, América se medirá ante Necaxa en otro duelo de la Liga MX Femenil, disponible por ViX y YouTube.
En la Liga MX varonil, la jornada sabatina inicia a las 17:00 horas con el encuentro entre Necaxa y Atlas, que se transmitirá por Claro Sports y ViX Premium. A las 17:07 horas, Guadalajara enfrentará a Querétaro, seguido por Tigres vs Toluca a las 19:00 horas, con señal de TV Azteca, Azteca 7 y FOX One.
El cierre del día llegará con doble cartelera a las 21:00 horas: Cruz Azul vs Puebla, que se podrá ver por Las Estrellas, TUDN y ViX Premium, y Tijuana vs Atlético de San Luis, disponible en FOX One.
