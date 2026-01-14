Ladran en Querétaro: Xolos vence 1-2 a Gallos y logran su primer triunfo de la temporada

En el arranque del Clausura 2026, la Jornada 2 trajo el duelo entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Xolos de Tijuana, el cual terminó en un 1-2 a favor del equipo dirigido por Sebastián ‘Loco’ Abreu, gracias a los tantos de Unai Bilbao y Kevin Castañeda, desde el Estadio Corregidora.

Golde Unai Bilbao I IMAGO7

Primer tiempo discreto

En la segunda fecha del campeonato, dos de los equipos que más necesitan puntos se vieron las caras en un duelo directo, sin embargo, fue más disparejo de lo esperado y se terminó por inclinar para la visita.

Los primeros 45 minutos en la cancha de Querétaro fueron protagonizados por jugadas cortas y poca profundidad en el ataque, teniendo únicamente un par de llegadas de peligro para ambas escuadras y con un duelo cerrado entre Iván Tona y Jesús Gómez, ante Lucas Rodríguez y Michael Carcelén.

Duelo Querétaro vs Xolos I IMAGO7

¿Cómo fue la victoria de Xolos?

A diferencia de la segundo mitad, Xolos cedió menor terreno e impidió que los Gallos repitieran posesiones tan largas, hecho que no tardó ni 10 minutos en causar efecto, pues al minuto 2 del primer tiempo, un tiro de esquina por el sector izquierdo de la portería de Guillermo Allison terminó por romper cero.

Gracias a un centro de Kevin Castañeda, el español, Unai Bilbao, logró vencer por aire al defensor y líder de Querétaro, Diego Reyes, para así poner un remate preciso a primer poste y por el primero del partido.

Gol de Kevin Castañeda I IMAGO7

Tras la anotación, Querétaro busco subir la intensidad pero Xolos no cedió y el juego se volvió físico, causando un conato de bronca en los 52 minutos de juego y que afortunadamente no pasó a nada más que algunas amarillas para ambos equipos.

Tras poco menos de 20 minutos en que Xolos logró aguantar al equipo de los Gallos, Kevin Castañeda volvió a aparecer en el área de Allison, con un control orientado y una volea de pierna derecha que se metía en la portería local, todo gracias a un centro de Adonis Preciado.

Finalmente, cuando parecía que el juego se iba con un 0-2, el árbitro central concedió un penal a los Gallos Blancos al minuto 90 y que posteriormente se canjeó por un gol de Mateo Coronel.

Con este resultado, los Xolos suman sus primeros tres puntos de la temporada y toman vuelo para el fin de semana. Por su parte, Querétaro continúa sin ganar en el Clausura 2026 y se quedó con un punto en la tabla general.