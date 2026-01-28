Antonio Portales regresa a México luego de su paso por Europa y reforzará a la Jaiba Brava

Tras su aventura en el futbol escocés con el Dundee FC, el defensor mexicano Antonio Portales ha sido anunciado como el fichaje estelar del Tampico Madero para el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Antonio Portales con el Dundee | X: @JuanportalesV

Jaiba Brava anuncia a Portales

El club tamaulipeco oficializó la incorporación a través de sus redes sociales, y destacan el regreso del jugador a su ciudad natal. "Orgullosamente tampiqueño y con experiencia internacional tras su paso por el Dundee FC de Escocia, Toño regresa a su tierra para vestir y defender con orgullo los colores de la Jaiba Brava", comunicó la institución.

Antonio Portales luego de anotar con Atlante | INSTAGRAM: @antonioportales

¿Dónde ha estado Portales?

Portales, de 29 años, vuelve a la actividad después de un periodo de inactividad. Su último encuentro oficial se remonta al 22 de febrero en la liga escocesa. El zaguero central finalizó su vínculo contractual con el Dundee FC en julio de 2025 y ha permanecido como agente libre durante los meses siguientes.

Durante su estancia en el club escocés, Portales acumuló 55 partidos y consiguió marcar seis goles, una cifra notable para un defensor. Su fichaje por el Dundee FC en 2023 se produjo después de una destacada actuación en la Liga de Expansión con el Atlante, equipo con el que se consolidó como uno de los mejores en su posición.

Este movimiento marca el retorno de Portales a una liga que conoce bien. Además de su paso por los Potros de Hierro, ha formado parte de equipos como Alebrijes de Oaxaca y Atlético de San Luis. Su debut en la Primera División mexicana fue con los Rayados de Monterrey.

Con la salida de Portales, y la previa partida de César Garza en diciembre, quien regresó a Rayados tras su préstamo, el Dundee FC se ha quedado sin representación mexicana en su plantilla.