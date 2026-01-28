Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Arsenal vs Kairat Almaty: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J8 de Champions League?

Arsenal vs Kairat Almaty | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 18:10 - 27 enero 2026
El líder de la Fase de Liga de Champions quiere cerrar con paso perfecto a costa de uno de los clubes debutantes de la temporada

Arsenal se enfrentará al Kairat Almaty en un encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 28 de enero de 2026 a las 14:00 horas en el Emirates Stadium.

El árbitro designado para dirigir este compromiso es Urs Schnyder, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo europeo.

Mikel Arteta, entrenador de los Gunners | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Arsenal domina la Champions League ocupando la primera posición con 21 puntos tras siete partidos disputados. Los Gunners han mostrado un rendimiento ofensivo y defensivo excepcional, anotando 20 goles y concediendo apenas 2, lo que refleja su solidez en ambas áreas del campo.

Por su parte, el Kairat Almaty se encuentra en una situación complicada, ocupando el puesto 36 con solo 1 punto en siete encuentros. El equipo kazajo ha marcado 5 goles y ha recibido 19, evidenciando sus dificultades defensivas en la máxima competición europea. Este partido representa una oportunidad para que el Arsenal consolide su liderato, mientras que el Kairat busca dar la sorpresa ante uno de los favoritos.

El duelo se llevará a cabo en Londres | AP

El Arsenal llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Gunners cayeron recientemente ante el Manchester United por 2-3 en la Premier League, pero antes habían conseguido una importante victoria a domicilio frente al Inter de Milán por 1-3 en Champions League. Previamente, empataron sin goles contra el Nottingham Forest en liga, y sumaron dos triunfos consecutivos: 2-3 ante el Chelsea en la Copa EFL y 1-4 frente al Portsmouth en la Copa FA.

Por su parte, el Kairat Almaty atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su último partido terminó en derrota por 1-4 ante el Brujas en Champions League, precedido por otra caída frente al Olympiakos por 0-1. También perdieron contra el FC Copenhague por 3-2 y el Inter de Milán por 2-1, logrando su único punto con un empate 1-1 ante el FC Astana en la Liga Premier.

Calentamiento de los Gunners de cara al cierre de la Fase de Liga | AP
