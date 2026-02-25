Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

ASA mantiene certificaciones ISO que garantizan las mejores prácticas internacionales

ASA compartió sus logros de certificación ISO/ASA
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:16 - 25 febrero 2026
Con esto, Aeropuertos y Servicios Auxiliares fortalece su eficiencia operativa, optimiza recursos y eleva la satisfacción de usuarios y clientes

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) informó que mantiene vigentes sus certificaciones internacionales ISO, tras superar las auditorías de vigilancia más recientes realizadas por organismos certificadores independientes en 2025.


La institución destacó que estas evaluaciones consolidan su compromiso con la excelencia operativa, la transparencia y la mejora continua dentro del sector aeronáutico.

La institución consolidan su compromiso con la excelencia operativa, la transparencia y la mejora continua/ASA

Certificación ISO 9001:2015 en calidad

Como resultado de la auditoría conforme a la Norma ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de ASA conserva su certificación. Esto garantiza que sus procesos están estandarizados, documentados y alineados con mejores prácticas internacionales.


El SGC de ASA está certificado desde 2010 y se ha actualizado conforme a las versiones vigentes de la norma, lo que ha permitido fortalecer la eficiencia operativa, optimizar recursos y elevar la satisfacción de usuarios y clientes.

La certificación ISO es garantía de un servicio de primer nivel/ASA

ISO 37001:2016 en integridad y anticorrupción

En materia de integridad institucional, ASA también refrendó la certificación de su Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción (PIPC) bajo la Norma ISO 37001:2016.


Este programa, implementado en 2019 y certificado por primera vez en 2021, establece mecanismos de prevención, control y mejora orientados a fortalecer la cultura organizacional basada en la ética, la legalidad y la rendición de cuentas.

Auditorías externas avalan continuidad

Las auditorías externas realizadas en 2025 confirmaron la continuidad de ambas certificaciones, lo que, de acuerdo con ASA, demuestra la eficacia de los sistemas implementados y el cumplimiento sostenido de requisitos internacionales.


Más allá de un reconocimiento formal, estas certificaciones representan una herramienta estratégica para asegurar la alineación permanente con estándares globales.

Confianza para el sector aeronáutico

ASA subrayó que mantener estas certificaciones implica cumplir con parámetros técnicos que refuerzan su responsabilidad con la sociedad y el Estado mexicano.


La adopción y consolidación de estándares ISO, indicó la institución, fortalece la confianza de autoridades, clientes, proveedores y aliados estratégicos, además de posicionarla como referente en gestión pública eficiente e íntegra.

La institución compartió los certificados ISO que obtuvo en recientes fechas/ASA

Compromiso con la mejora continua

Con estas acciones, Aeropuertos y Servicios Auxiliares ratifica su determinación de mantener una gestión basada en la calidad y la integridad, contribuyendo al desarrollo del sector aeronáutico nacional e internacional.

