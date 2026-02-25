Verificación de edad requerida
ASA mantiene certificaciones ISO que garantizan las mejores prácticas internacionales
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) informó que mantiene vigentes sus certificaciones internacionales ISO, tras superar las auditorías de vigilancia más recientes realizadas por organismos certificadores independientes en 2025.
La institución destacó que estas evaluaciones consolidan su compromiso con la excelencia operativa, la transparencia y la mejora continua dentro del sector aeronáutico.
Certificación ISO 9001:2015 en calidad
Como resultado de la auditoría conforme a la Norma ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de ASA conserva su certificación. Esto garantiza que sus procesos están estandarizados, documentados y alineados con mejores prácticas internacionales.
El SGC de ASA está certificado desde 2010 y se ha actualizado conforme a las versiones vigentes de la norma, lo que ha permitido fortalecer la eficiencia operativa, optimizar recursos y elevar la satisfacción de usuarios y clientes.
ISO 37001:2016 en integridad y anticorrupción
En materia de integridad institucional, ASA también refrendó la certificación de su Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción (PIPC) bajo la Norma ISO 37001:2016.
Este programa, implementado en 2019 y certificado por primera vez en 2021, establece mecanismos de prevención, control y mejora orientados a fortalecer la cultura organizacional basada en la ética, la legalidad y la rendición de cuentas.
Auditorías externas avalan continuidad
Las auditorías externas realizadas en 2025 confirmaron la continuidad de ambas certificaciones, lo que, de acuerdo con ASA, demuestra la eficacia de los sistemas implementados y el cumplimiento sostenido de requisitos internacionales.
Más allá de un reconocimiento formal, estas certificaciones representan una herramienta estratégica para asegurar la alineación permanente con estándares globales.
¿Sueñas con ser #Sobrecargo de Aviación?— Aeropuertos y Servicios Auxiliares (@ASAMexico_mx) February 24, 2026
En #CIIASA te preparamos en 3 meses con nuestro curso avalado por la @AFAC_mx
Formación en seguridad, servicio y manejo de emergencias para despegar tu carrera.
El cielo puede ser tu próximo destino. pic.twitter.com/SoJ37uxWDG
Confianza para el sector aeronáutico
ASA subrayó que mantener estas certificaciones implica cumplir con parámetros técnicos que refuerzan su responsabilidad con la sociedad y el Estado mexicano.
La adopción y consolidación de estándares ISO, indicó la institución, fortalece la confianza de autoridades, clientes, proveedores y aliados estratégicos, además de posicionarla como referente en gestión pública eficiente e íntegra.
Compromiso con la mejora continua
Con estas acciones, Aeropuertos y Servicios Auxiliares ratifica su determinación de mantener una gestión basada en la calidad y la integridad, contribuyendo al desarrollo del sector aeronáutico nacional e internacional.