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Futbol Nacional

Edgar Guerra recibe dura sanción tras agredir a un árbitro

Edgar Guerra | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:13 - 25 marzo 2026
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El jugador de La Franja estará fuera de las canchas cinco partidos

Edgar Guerra, jugador de Puebla fue sancionado con cinco partidos de suspensión y multa económica, por lo que se perderá lo que resta del torneo, tras protagonizar un incidente con el cuerpo arbitral en la Jornada 12.

Edgar Guerra | MEXSPORT

EMPUJÓN A CUARTO ÁRBITRO

Los hechos ocurrieron durante el encuentro entre Puebla y Santos, específicamente al minuto 60, cuando el jugador de La Franja salió de cambio. En ese momento, se encontró con el cuarto árbitro, Fernando Alexander Cruz Garatachea, quien levantaba el cartel electrónico para anunciar las modificaciones.

Guerra realizó primero un ligero empujón al silbante, acción que no provocó reacción inmediata. Sin embargo, segundos después, el jugador regresó para empujarlo nuevamente con la mano, situación que fue considerada como una conducta inapropiada contra un oficial.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO?

Tras analizar el caso, la Comisión Disciplinaria determinó que la acción constituye una violación al artículo 16 inciso g) del Reglamento de Sanciones, el cual sanciona el uso de lenguaje o conductas ofensivas, insultantes o humillantes, especialmente cuando se dirigen a integrantes del cuerpo arbitral.

Dicho reglamento contempla sanciones de entre uno y cuatro partidos, además de una multa económica que puede ir de 90 a 500 UMAs, con la posibilidad de incrementar el castigo si la falta es contra oficiales del partido.

Edgar Guerra, Puebla | IMAGO7

DURA SANCIÓN A GUERRA

En este caso, el organismo decidió imponer una sanción mayor al considerar la gravedad de la conducta, por lo que Edgar Guerra recibió una suspensión de cinco encuentros.

Con esta determinación, el jugador no volverá a ver actividad en el presente torneo, además de hacerse acreedor a una sanción económica, en una medida ejemplar por parte de las autoridades del futbol mexicano.

Edgar Guerra | IMAGO7
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