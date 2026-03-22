Edulcorantes light podrían aumentar riesgo de cáncer de colon, advierte la UNAM

El consumo de productos light y bebidas con edulcorantes artificiales se ha vuelto común entre personas que buscan reducir el consumo de azúcar. Sin embargo, recientes análisis advierten que estos sustitutos podrían tener efectos negativos en la salud.

De acuerdo con especialistas citados por la UNAM, algunos edulcorantes podrían estar relacionados con el desarrollo de cáncer de colon, lo que ha encendido alertas sobre su uso frecuente en la dieta diaria.

Estos productos, que suelen promocionarse como opciones más saludables, podrían alterar el equilibrio del organismo, particularmente en el sistema digestivo, donde se llevan a cabo procesos clave para la salud.

Especialistas de la UNAM advierten sobre posibles riesgos de los edulcorantes light./ Pixabay

¿Por qué los edulcorantes light podrían ser un riesgo para el colon?

Investigaciones señalan que ciertos edulcorantes artificiales pueden afectar la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino y que cumplen funciones esenciales.

Cuando este equilibrio se altera, pueden generarse condiciones que favorezcan la aparición de enfermedades, incluyendo padecimientos relacionados con el colon. Este impacto en la flora intestinal es uno de los principales puntos de preocupación para los especialistas.

Además, el consumo constante de estos productos podría influir en procesos inflamatorios o metabólicos, lo que también ha sido señalado como un factor de riesgo en el desarrollo de diversas enfermedades.

¿Qué recomienda la UNAM sobre el consumo de edulcorantes?

Ante estos hallazgos, expertos sugieren moderar el consumo de productos light y evitar considerarlos como una alternativa completamente libre de riesgos.

El consumo frecuente de productos light podría afectar la salud intestinal./ Pixabay

La recomendación principal es mantener una alimentación equilibrada y no depender en exceso de sustitutos de azúcar, ya que su consumo prolongado podría tener efectos que aún continúan siendo estudiados.

También se invita a la población a informarse sobre los ingredientes de los productos que consumen, especialmente aquellos etiquetados como bajos en calorías o sin azúcar, ya que suelen contener este tipo de compuestos.

Aunque no todos los edulcorantes tienen el mismo impacto, los especialistas coinciden en que es importante no abusar de ellos y priorizar hábitos saludables.

En este contexto, la UNAM enfatiza la importancia de la prevención y del consumo responsable, recordando que lo “light” no siempre significa completamente seguro para la salud.