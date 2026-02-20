El hermano de esquiador fallecido arremete contra el medallista de plata; se enfrenta a acusaciones

Michele Franzoso, hermano del esquiador alpino fallecido, se mostró indignado tras las declaraciones de Giovanni Franzoni, un buen amigo y compañero de equipo. Este último había afirmado repetidamente que Matteo era como un hermano para él y, a lo largo de la temporada, le había dedicado simbólicamente sus éxitos.

“Es egoísta e irrespetuoso. Alguien dijo que era el hermano de Matteo... Yo soy su único hermano. Estuve en su funeral. Otra persona no estuvo allí. Esto es egoísta e irrespetuoso”, repitió un enfadado Michele Franzoso en una publicación en su perfil de Instagram.

Giovanni Franzoni, en Juegos Olímpicos | AP

A su emotiva declaración respondió el hermano de Giovanni Franzoni, acusándolo de propagar el odio. “Actuando así, no vas a traer de vuelta a Matteo. A Matteo se le podría recordar de la mejor manera, pero tú no lo haces. Prefieres señalar con el dedo a un deportista y atribuirle una culpa que no tiene. Deberías alegrarte por lo que Giovanni ha logrado... en lugar de eso, solo avivas el dolor y la ira.

La envidia es el mal más absoluto. La frustración que emana de ti es casi palpable. Ni siquiera puedo imaginar el dolor que estás experimentando, pero esto ya ha traspasado todos los límites y tu pena no puede ser una excusa para tales palabras. Basta. Reflexiona sobre lo que haces y dices, porque esta situación es pura locura”, respondió Alessandro Franzoni.

Al mismo tiempo, subrayó que su hermano solo quería honrar la memoria de un buen amigo y que la atención nunca le importó. “Giovanni lo está haciendo bien, él lo honra. No se trata de atención mediática y prefiero que no me arrastres a este debate, porque tendría mucho que decir al respecto.

Giovanni Franzoni | AP

Pero cada uno vive el duelo a su manera. Aquí se trata de enaltecer el nombre de un amigo. De recordar a todos la persona maravillosa que era. De celebrarlo de la mejor manera posible. ¿Y cuándo es un momento más apropiado para ello que en las victorias que ambos soñaban?”, preguntó.